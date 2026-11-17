Así como se habla de Erik Lira, Cruz Azul ya prepara posibles refuerzos para el Clausura 2027. Pues, ante la posibilidad de que el mediocampista salga de La Noria, la directiva buscaría fortalecer esa zona del campo. Uno de los nombres que aparece en la lista es Iker Fimbres, futbolista de Rayados de Monterrey. ¿Cuál sería el sueldo?

Mientras que se conoció cuánto debería pagar Cruz Azul por Iker Fimbres, también trascendió cuánto cobra actualmente el joven mediocampista. El jugador de 21 años tiene contrato con Monterrey y su posible llegada a La Máquina implicaría el costo de su fichaje y las condiciones salariales, siendo que ahora gana cerca de 360 mil dólares por año.

Liga BBVA MX Apertura 2024 Monterrey vs Tigres UANL Iker Fimbres celebrates his goal 1-0 of Monterrey during the 12th round match between Monterrey and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2024 at BBVA Bancomer Stadium on October 19, 2024 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS)

El sueldo de Iker Fimbres en Rayados de Monterrey

De acuerdo con las cifras disponibles de Salary Sport, Fimbres percibe un salario semanal de 128,367 pesos mexicanos. Esto representa aproximadamente 6,675,084 pesos al año, cerca de 360 mil dólares por temporada como sueldo básico.

El mediocampista se formó en las fuerzas básicas de Rayados y llegó a tener participación importante con el primer equipo, aunque ahora ha perdido protagonismo con Matías Almeyda como entrenador.

Iker Fimbres Iker Fimbres está destacando con Rayados, un club en el que le dan más oportunidades a los extranjeros (@rayados)

El dinero que debería pagar Cruz Azul por Fimbres

Según Transfermarkt, el valor de mercado de Iker Fimbres es de 4.5 millones de euros, cifra que recibió su última actualización el 20 de mayo de 2026. Además se supo que Monterrey podría solicitar una cantidad cercana a esa valoración para dejarlo salir.

Por ahora, los acercamientos entre las instituciones estarían en una etapa inicial, de acuerdo con el periodista César Luis Merlo. No existe confirmación de un acuerdo ni de una negociación avanzada, pero igualmente habría interés en La Noria.

Rayados Cruz Azul Iker Fimbres es una de las 4 bajas de Rayados para el partido ante Cruz Azul (Rayados)

El complicado presente de Iker Fimbres en Rayados

La llegada de Matías Almeyda al banquillo de Monterrey coincidió con una reducción en los minutos de Fimbres. Durante el Apertura 2026, el futbolista suma apenas 170 minutos en 9 partidos, con una sola titularidad y sin goles.

La diferencia es considerable respecto al torneo anterior, pues en el Clausura 2026 Fimbres disputó 13 encuentros, acumuló 627 minutos y marcó 2 tantos. Ante la falta de continuidad, la oportunidad de Cruz Azul podría ser atractiva para el mediocampista de 21 años. El salario no sería problema.