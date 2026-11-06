Los juegos de la Jornada 17 del Apertura 2026 que transmitirá TV Azteca EN VIVO y GRATIS

Mientras muchos se preguntan cómo va la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX, la Jornada 17 del Apertura 2026 tendrá uno de los encuentros más atractivos del cierre de la fase regular: Tigres vs América, con un equipo que llega con un objetivo clave al compromiso en el Estadio Universitario.

Tras confirmarse que TV Azteca transmitirá al América, el partido frente a los Tigres de la UANL formará parte de la programación de la televisora para la última fecha del campeonato. El encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Tigres vs América, Apertura 2023, Liga MX Tigres vs América, Apertura 2023, Liga MX (Gustavo Valdez/Gustavo Valdez)

Así llegan Tigres y América a la última jornada de la Liga BBVA MX

El cierre del torneo tendrá un panorama particular para ambos clubes. Tigres perdió 3-0 frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo durante la Jornada 15 y quedó sin posibilidades de clasificar a la Liguilla. Por esa razón, ya sabía que sus últimos compromisos ante Cruz Azul y América los afrontaría sin opciones de avanzar a la fase final.

Del otro lado, América dejó de ser líder en solitario después de empatar 2-2 con Toluca. Las Águilas ya sabían que necesitaban ganar el Clásico Capitalino ante Pumas, en Ciudad Universitaria, y posteriormente visitar a Tigres para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

América vs Tigres Liga MX | André Jardine | Guido Pizarro | Tigres | América America team group during the 13th round match between America and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Ciudad de los Deportes Stadium, on March 29, 2025 in Mexico City, Mexico. (MEXSPORT)

Tigres vs América, el partido de TV Azteca para la Jornada 17 del Apertura 2026

El choque entre Tigres y América se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Universitario de Nuevo León. El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en uno de los encuentros que cerrarán la actividad sabatina de la Liga MX.

La transmisión estará a cargo de Azteca 7, la web y la app de TV Azteca Deportes, que contará con uno de los partidos más llamativos de la última jornada de la fase regular.

Juan Brunetta en Tigres, argentino que podría representar a la Selección Nacional de México (Foto: X @TigresOficial)

Calendario completo de la Jornada 17 del Apertura 2026

La última fecha de la fase regular del Apertura 2026 se disputará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre. Estos son todos los encuentros programados:

Viernes 20 de noviembre

Puebla vs Atlético de San Luis | 19:00 horas

Tijuana vs Atlante | 21:00 horas

FC Juárez vs Atlas | 21:00 horas

Sábado 21 de noviembre

Pachuca vs Toluca | 17:00 horas

Santos Laguna vs León | 17:00 horas

Pumas vs Monterrey | 19:00 horas

Tigres vs América | 21:00 horas

Domingo 22 de noviembre

Chivas vs Cruz Azul | 17:07 horas

Querétaro vs Necaxa | 19:00 horas

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México. El Tigres vs América será uno de los encuentros destacados de la Jornada 17 y podrá verse EN VIVO por la señal de TV Azteca Deportes.