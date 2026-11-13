Club América tendría a este jugador en la mira para reforzar el medio campo para el Clausura 2027

El Apertura 2026 sigue en curso, pero la directiva del Club América continúa trabajando con la mira puesta en el próximo torneo. La planificación pensando en la próxima temporada ya ha iniciado y uno de los objetivos de las Águilas será contratar a un mediocampista en el mercado invernal. Una prioridad que surgió tras conocerse que Raphael Veiga no continuará jugando en Coapa.

Si bien es cierto que han surgido nombres de alto calibre como Luis Chávez o el posible regreso de Álvaro Fidalgo, la directiva azulcrema estaría buscando a su próximo volante en Sudamérica. Se trata de Víctor Méndez, futbolista chileno que defiende la camiseta de Colo Colo, conjunto dirigido por Fernando ‘El Tano’ Ortíz.

¿Quién es Víctor Méndez, jugador que suena para el América?

Víctor Felipe Méndez es un mediocampista chileno de 27 años, nacido en Valdivia, que actualmente defiende la camiseta de Colo Colo. Su posición principal es la de contención, aunque también puede jugar como interior, ofreciendo variantes en la mitad de la cancha.

Víctor Méndez Víctor Méndez está en la mira del América (Getty Images)

El futbolista se formó en Unión Española y, en 2022, dio el salto al futbol europeo para incorporarse al CSKA de Moscú. Posteriormente, tuvo un paso a préstamo por el Krylia Sovetov, también de Rusia, antes de regresar a su país para sumarse al conjunto albo en enero de 2025. Además, cuenta con experiencia como seleccionado de Chile.

De acuerdo con la información de Transfermarkt, su contrato con Colo Colo finaliza en diciembre de 2027. En este contexto, una eventual llegada al América requeriría negociar con el equipo chileno, ya que no quedará libre durante el próximo mercado invernal.

Los números de Víctor Méndez en 2026

Según los registros de FBref, con corte al 13 de noviembre, Méndez acumula 27 partidos, dos goles y seis asistencias en la Liga de Primera de Chile 2026. Todos sus encuentros fueron como titular y suma 2,384 minutos, números que reflejan su continuidad en el mediocampo de Colo Colo.

De esta manera, el volante registra participación directa en ocho anotaciones durante el campeonato local. Si bien su posición habitual está más retrasada dentro de la cancha, sus estadísticas muestran que también puede aportar en la generación de goles, una característica que podría resultar atractiva para reforzar la mitad del campo azulcrema.