Raphael Veiga tendría un nuevo equipo tras salir del Club América

Raphael Veiga se convirtió en otro de los fichajes fallidos del Club América en este último tiempo. Pese a que la expectativa por su llegada a Coapa era muy alta, el jugador brasileño nunca terminó de adaptarse al futbol mexicano y, a falta de más de un mes para que finalice su préstamo con la institución, se confirmó que no volverá a jugar con el jersey azulcrema.

Veiga abandonó el país para regresar a Brasil y continuar con la recuperación de su lesión en las instalaciones de Palmeiras, sin embargo, no regresará a México debido a que los tiempos de recuperación son mayores al plazo de su contrato con las Águilas. Teniendo en cuenta que su cesión expira el 31 de diciembre, América definió que no hará uso de la opción de compra.

Como si fuese poco, el volante ofensivo tampoco entra en los planes de Palmeiras para la próxima temporada, pero aún así existe un equipo que está interesado en contar con sus servicios.

¿Dónde jugará Raphael Veiga en 2027?

De acuerdo a la información que compartió ESPN Brasil, la representación de Raphael Veiga habría tenido conversaciones con el Santos, conjunto que tiene serias intenciones de incorporar al futbolista que pertenece al Palmeiras. Incluso adelantan que las negociaciones están avanzadas y que podría concretarse en un futuro muy cercano.

Raphael Veiga El precio de Raphael Veiga cayó un 45% en los últimos dos años (Crédito: Raphael Veiga / FB)

De esta manera, Veiga dejaría de ser jugador del América y, pese a que mantiene un extenso contrato con el ‘Verdão’, cambiaría de equipo para volver a tener minutos en el Brasileirão. Además, compartirá equipo con Neymar Júnior, uno de los futbolistas más emblemáticos del mundo del futbol y que hoy juega en Sudamérica.

Los números de Raphael Veiga en el América

Raphael Veiga disputó 35 partidos oficiales con el América, donde marcó cinco goles y repartió ocho asistencias. Pese a que tuvo momentos destacados con el jersey azulcrema, el brasileño no logró mantener la regularidad esperada para consolidarse como una pieza indispensable dentro del equipo.

En el Apertura 2026, el volante ofensivo participó en nueve encuentros, ocho de ellos como titular, y convirtió una anotación. Su última aparición fue el pasado 11 de octubre, cuando disputó 57 minutos en el empate 1-1 frente a Rayados de Monterrey. La lesión en el hombro izquierdo y su posterior operación le impidieron estar disponible para la recta final del torneo.