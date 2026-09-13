América no da por caído el fichaje de Luis Chávez: este será su próximo movimiento

Luis Chávez fue uno de los deseos más profundos del Club América en este mercado de verano. A pesar de que las Águilas consiguieron cerrar un libro de pases con seis nuevos jugadores, Guillermo Almada mantenía la esperanza de que la directiva concrete el fichaje del seleccionado mexicano. Sin embargo, el periodo de transferencias terminó y el club azulcrema deberá seguir esperando.

No obstante, el América no tiene intenciones de quedarse de brazos cruzados. Los reportes recientes señalan que la directiva de las Águilas seguirá intentando el fichaje de Luis Chávez en 2027. El club azulcrema tendría decidido seguir insistiendo por su contratación en enero del próximo año, periodo donde abrirá el mercado de invierno dentro de la Liga BBVA MX.

¿Por qué Luis Chávez no llegó al América en el Apertura 2026?

El interés del América por contratar al mundialista con la Selección Mexicana fue real. El propio Santiago Baños, presidente deportivo de la institución azulcrema, reveló que tenían negociaciones en curso para contar con Chávez en este Apertura 2026. Sin embargo, el Dinamo de Moscú rechazó las opciones que la directiva de las Águilas presentaron sobre su mesa.

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“Con Chávez teníamos todo arreglado, estuvimos muy cerca. Nosotros, con parte del fondo americano, no podemos pagarle a los clubes rusos directamente”, comenzó diciendo el directivo americanista.

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“Íbamos a hacer un fondo inglés, íbamos a hacer como se usa muchas veces que el jugador rescinda su contrato y luego nosotros pagamos al jugador. El club ruso no quiso ninguna de esas dos opciones y por eso se volvió prácticamente imposible la contratación de Luis, eso fue lo que sucedió”, sentenció Baños en conferencia de prensa.

Cuál es el valor de mercado de Luis Chávez y hasta cuándo tiene contrato en Rusia

Luis Chávez cuenta con un valor de mercado de 6 millones de euros, de acuerdo con la última actualización de Transfermarkt. Esta cifra funciona únicamente como referencia, por lo que no representa necesariamente el precio que Dinamo de Moscú solicitaría para dejarlo salir.

El mediocampista mexicano firmó con el conjunto ruso en agosto de 2023 y su contrato está vigente hasta el 30 de junio de 2027. Además, el acuerdo contempla una opción para extenderlo por una temporada más, hasta mediados de 2028, según informó el Dinamo de Moscú cuando anunció su contratación.

En caso de que esa opción no sea activada, Chávez podría negociar un precontrato con otro equipo a partir de enero de 2027. Este escenario facilitaría el movimiento del América, aunque las Águilas tendrían que alcanzar un acuerdo con el Dinamo si desean incorporarlo inmediatamente durante el mercado de invierno.