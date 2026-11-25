La Liguilla tiene una de esas historias que no necesitan presentación. América y Monterrey volverán a encontrarse en una eliminatoria de matar o morir, una rivalidad que ha escrito capítulos importantes en el futbol mexicano y que tendrá un nuevo episodio en los cuartos de final del Apertura 2026. Esta vez, los aficionados podrán seguir el desenlace de la serie en la señal de TV Azteca.

El encuentro de vuelta está programado para el sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas, desde el Estadio Banorte. Un encuentro que definirá al segundo semifinalista del campeonato y que promete una noche de alto voltaje en la capital del país.

El primer capítulo se escribirá este miércoles 25 de noviembre en el Gigante de Acero. Monterrey recibirá al conjunto azulcrema a las 21:10 horas, con la intención de aprovechar su localía antes de visitar la Ciudad de México. América, por su parte, buscará llevarse un resultado que le permita resolver la eliminatoria frente a su gente.

América y Monterrey acumulan 12 eliminatorias en la Liguilla de la Liga MX, con un balance perfectamente equilibrado de seis series ganadas por cada institución. El cruce del Apertura 2026 será el decimotercero y romperá esa paridad histórica.

América vs Monterrey: historial de la rivalidad

En el Apertura 2019, Rayados conquistó el campeonato en el Estadio Azteca después de imponerse en una dramática tanda de penales. Cinco años después, en el Apertura 2024, América tomó revancha y derrotó al equipo regiomontano para conseguir el tricampeonato.

La vuelta del América vs Rayados se vive EN VIVO en @AztecaSiete 👀



Águilas y Rayados se miden en el Estadio Banorte para definir su clasificación a las semifinales del Apertura 2026 🤩#LiguillaNavideña



👇 La VUELTA: AMÉRICA vs RAYADOS 🦅🆚🤠

📅 Sábado 28 de noviembre

🕘 9:00… pic.twitter.com/c4eOC8Mnq4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 25, 2026

El capítulo más reciente también favorece a los norteños. En los cuartos de final del Apertura 2025, Monterrey eliminó al América con un marcador global de 3-2. Un desenlace doloroso para las Águilas, que ahora tienen la oportunidad de cobrar revancha y evitar que la historia se repita.

La serie llega, además, con dos equipos que tuvieron caminos distintos para instalarse entre los ocho mejores. América terminó tercero de la clasificación con 30 puntos, mientras que Monterrey consiguió el sexto puesto con 27 unidades. Esa diferencia le permitirá al equipo dirigido por Guillermo Almada cerrar la eliminatoria en casa. Si el marcador global termina empatado después de los dos encuentros, América avanzará a las semifinales por haber conseguido una mejor posición durante la fase regular.

La mesa está puesta para otro enfrentamiento entre dos instituciones acostumbradas a encontrarse en las noches importantes. El primer resultado se conocerá en Monterrey, pero la decisión llegará en el Estadio Banorte, donde TV Azteca llevará a los aficionados el desenlace de una de las series más atractivas de los cuartos de final.