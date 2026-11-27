El Club América y Rayados de Monterrey definirán este sábado 28 de noviembre quién avanzará a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Sin embargo, hay un factor externo que podría condicionar el desarrollo del encuentro en el Estadio Banorte: las condiciones climáticas de la Ciudad de México.

Resulta que la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 provocará un marcado descenso de las temperaturas en la capital del país. Además, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, existen grandes posibilidades de que las Águilas y La Pandilla disputen el compromiso bajo la lluvia.

¿Qué clima habrá durante el partido de América vs Rayados de Monterrey?

Según el pronóstico de Meteored para la alcaldía Coyoacán, se espera que el partido entre América y Monterrey comience con una temperatura de 8 °C y una sensación térmica de 7 °C. Además, hay un 60% de probabilidad de lluvia durante gran parte del encuentro.

Estas son las condiciones climáticas que se esperan en las horas cercanas al partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026:

20:00 horas: 8 °C y 80% de probabilidad de lluvia.

8 °C y 80% de probabilidad de lluvia. 21:00 horas: 8 °C y 60% de probabilidad de lluvia.

8 °C y 60% de probabilidad de lluvia. 22:00 horas: 9 °C y 60% de probabilidad de lluvia.

9 °C y 60% de probabilidad de lluvia. 23:00 horas: 9 °C y 50% de probabilidad de lluvia.

De esta manera, se recomienda a los aficionados que asistirán al Estadio Banorte llevar ropa abrigada y un impermeable para protegerse de las posibles precipitaciones.

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¿Qué dice el SMN sobre el clima en CDMX para el sábado 28 de noviembre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, la Ciudad de México registrará temperaturas mínimas de entre 4 y 6 °C y máximas de entre 10 y 12 °C durante el sábado 28 de noviembre.

A su vez, el organismo prevé lluvias fuertes con acumulados de entre 25 y 50 milímetros a lo largo del día, aunque las precipitaciones disminuirían su intensidad durante la tarde. También se esperan rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora en la capital del país.

¿A qué hora y dónde ver América vs Rayados de Monterrey por el Apertura 2026?

El partido de vuelta entre Club América y Rayados de Monterrey se disputará este sábado 28 de noviembre a partir de las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte. Los aficionados podrán disfrutar del encuentro a través de TV Azteca.

Cabe recordar que las Águilas y La Pandilla igualaron 0-0 en el partido de ida. Al cuadro azulcrema le alcanzará con un empate para avanzar a las semifinales del Apertura 2026, mientras que los regiomontanos estarán obligados a ganar.