Club América y Rayados de Monterrey volverán a verse las caras este sábado 28 de noviembre para definir quién avanzará a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Ambos equipos igualaron sin goles en el partido de ida que se disputó en el Estadio BBVA, aunque uno de ellos parte como favorito según las casas de apuestas.

El cuadro dirigido por Guillermo Almada no pudo sacar provecho de la superioridad numérica que tuvo durante gran parte del primer encuentro tras la expulsión de Ricardo Chávez. No obstante, las Águilas cuentan con la ventaja de definir la eliminatoria ante su afición y de poder avanzar en caso de igualdad en el marcador global.

¿Qué dicen las apuestas sobre el partido de vuelta entre América y Rayados de Monterrey?

De acuerdo con los momios publicados este jueves 26 de noviembre, el Club América es favorito para quedarse con la victoria ante Rayados de Monterrey. Sin embargo, las diferencias entre las cuotas de ambos equipos no son demasiado amplias, por lo que se anticipa un encuentro parejo en el Estadio Banorte.

Estos son los momios de referencia para el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026:

Victoria del Club América: +138.

Empate: +198.

Victoria de Rayados de Monterrey: +225.

Además, uno de los modelos estadísticos consultados le otorga al cuadro azulcrema un 53% de probabilidades de ganar el encuentro, contra un 25% de Monterrey y un 22% de que termine en empate. Dicho pronóstico proyecta un triunfo por 2-1 de las Águilas.

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¿Qué necesita cada equipo para avanzar a las semifinales del Apertura 2026?

Al Club América le bastará con empatar por cualquier resultado ante Rayados de Monterrey para conseguir su boleto a las semifinales del Apertura 2026. Esto se debe a que el cuadro azulcrema finalizó tercero en la tabla general de la Liga BBVA MX, mientras que los regiomontanos ocuparon la sexta posición.

Por su parte, los dirigidos por Matías Almeyda están obligados a ganar en el Estadio Banorte si quieren repetir lo conseguido en el Apertura 2025, cuando eliminaron a las Águilas en esta misma instancia de la Liguilla.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO y GRATIS el América vs Rayados de Monterrey?

El partido de vuelta de los Cuartos de Final entre Club América y Rayados de Monterrey se disputará este sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Podrás disfrutar del encuentro EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la app oficial de TV Azteca Deportes, con una transmisión que comenzará a las 21:00 horas.