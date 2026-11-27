Mientras muchos se preguntan qué partidos transmite TV Azteca este sábado 28 de noviembre, también crece la expectativa por la revancha entre Club América y Rayados de Monterrey. La Comisión de Árbitros ya confirmó quién será el encargado de impartir justicia en el Estadio Banorte, donde se definirá uno de los boletos a las semifinales del Apertura 2026.

Así como aún quedaban boletos para América vs. Monterrey, los aficionados también están pendientes de la designación arbitral después de la polémica que dejó el encuentro de ida. La expulsión de Ricardo Chávez y los reclamos de la directiva regiomontana marcaron el primer capítulo de esta eliminatoria.

Miguel Borja en el partido de Rayados de Monterrey vs Club América (Foto: X / América)

Ya hay designación arbitral completa para América vs. Rayados

Luis Enrique Santander Aguirre será el árbitro central del partido de vuelta entre América y Monterrey, programado para este sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México. La Comisión de Árbitros confirmó esto:

Árbitro central: Luis Enrique Santander Aguirre.

Luis Enrique Santander Aguirre. Asistente 1: Alberto Morín.

Alberto Morín. Asistente 2: Alejandro Morales.

Alejandro Morales. Cuarto árbitro: Abraham Quirarte.

Abraham Quirarte. VAR: Salvador Pérez.

Salvador Pérez. AVAR: Michael Caballero.

Luis Enrique Santander Aguirre, quien tiene tres juegos seguidos mostrando roja, llegará a 38 partidos en Liguilla en la Vuelta de Cuartos de Final entre América y Rayados. https://t.co/KujUi5X0XF — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) November 27, 2026

La polémica por el arbitraje en la ida entre Rayados y América

El encuentro de ida terminó 0-0 en el Estadio BBVA, pero tuvo una jugada determinante en los primeros minutos. Ricardo Chávez Soto recibió la tarjeta roja al minuto 11, después de una entrada sobre Óscar Perea que el VAR revisó e invitó a ver.

Monterrey disputó casi todo el compromiso con diez futbolistas. Tras el partido, Walter Erviti, director deportivo del club, compareció junto al cuerpo técnico de Matías Almeyda para cuestionar la designación de Víctor Alfonso Cáceres Hernández en la ida y señalar un supuesto criterio desigual en distintas acciones.

Ricardo Chávez (MEXSPORT)

¿Cómo llegan los equipos a la revancha?

América: terminó 3º con 30 puntos y avanza con una victoria o cualquier empate.

terminó 3º con 30 puntos y avanza con una victoria o cualquier empate. Monterrey: finalizó 6º con 27 unidades y necesita ganar por cualquier marcador.

Las bajas para América vs Rayados Los jugadores que serán baja para América vs Rayados por el Apertura 2026 (X: @ClubAmerica)

Guillermo Almada afronta el compromiso bajo presión, luego de 7 partidos consecutivos sin ganar. Por su parte, Matías Almeyda no podrá contar con Ricardo Chávez, suspendido tras su expulsión en la ida. El ganador de esta eliminatoria conseguirá el pase a las semifinales del Apertura 2026.