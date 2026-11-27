Este sábado 28 de noviembre comienzan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de la Liga BBVA MX. Mientras que muchos se preguntan por el clima en Atlas vs Toluca en este duelo del Apertura 2026, también quieren saber qué necesita cada club para conseguir su boleto a las semifinales. TV Azteca transmite uno de los dos partidos.

Por otra parte, el Club América recibe a Rayados de Monterrey y hasta 30 horas antes aún quedaban muchos boletos para ir al Estadio Banorte. Las Águilas también disputarán su partido de vuelta este sábado, con ventaja deportiva. TV Azteca transmite uno de los dos partidos.

Las bajas para América vs Rayados Los jugadores que serán baja para América vs Rayados por el Apertura 2026 (X: @ClubAmerica)

¿Qué necesitan Atlas y Toluca para superar los cuartos de final?

Atlas vs. Toluca será el primer encuentro de la jornada, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco. Los Diablos Rojos llegan con una ventaja de 2-0, conseguida en el Nemesio Diez con un doblete de Helinho.

Los dirigidos por Hernán Crespo necesitan ganar por dos o más goles para avanzar. Si consiguen un 2-0, igualarán el marcador global y clasificarán por su mejor posición en la fase regular: Atlas terminó 4º con 28 puntos y Toluca fue 5º con 27. Antonio Mohamed ya anunció que este será su último torneo de Liga MX como entrenador escarlata.

Toluca vs Atlas En qué posición de la Tabla General se ubican Toluca y Atlas (X: @LigaBBVAMX)

¿Qué necesitan América y Rayados para avanzar a semifinales?

El segundo partido de este sábado será América vs. Rayados de Monterrey, programado para las 21:10 horas en el Estadio Banorte. La ida terminó 0-0 en el Estadio BBVA, donde el conjunto regiomontano jugó con diez futbolistas desde los primeros minutos por la expulsión de Ricardo Chávez.

Miguel Borja en el partido de Rayados de Monterrey vs Club América (Foto: X / América)

Las posibilidades para la vuelta son claras. América clasifica con una victoria o cualquier empate, gracias a su mejor posición en la tabla general (terminó 3º con 30 puntos). Rayados está obligado a ganar por cualquier marcador porque fue 6º con 27 unidades.

Guillermo Almada atraviesa mucha presión, con 7 partidos consecutivos sin ganar. Del otro lado, Matías Almeyda no podrá contar con Ricardo Chávez, suspendido, ni con Esteban Andrada, quien se recupera de una cirugía de rodilla.

Rayados de Monterrey Rayados llega con desventaja al duelo contra el América (X: @Rayados)

Esta eliminatoria también tiene un antecedente histórico: es la serie número 20 de eliminación directa entre ambos clubes. Antes de estos cuartos de final, Monterrey llevaba ventaja de 11-8 contra América en enfrentamientos de este tipo.

¿TV Azteca transmite los partidos del sábado 28 de noviembre?

Sí, la señal de Azteca 7 lleva la transmisión de América vs Monterrey con las mejores narraciones este sábado 28 de noviembre. Además, el juego se puede seguir desde la app y la página web de TV Azteca Deportes.