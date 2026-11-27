El mercado de fichajes rumbo al Clausura 2027 ya comienza a tomar forma para el Club América. Aunque la directiva todavía debe resolver varias situaciones de su plantilla, un futbolista que ya defendió sus colores aparece como una de las primeras opciones para volver: Rodrigo Dourado, quien concluyó su etapa con FC Juárez después del Apertura 2026.

Sin embargo, su retorno no garantiza que ocupe un lugar en el plantel durante el próximo campeonato. El cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada tendrá que evaluar su rendimiento, las necesidades del mediocampo y las alternativas disponibles antes de tomar una decisión. Por ahora, las Águilas se mantienen enfocadas en el duelo ante Rayados, que perdió a un baluarte por una lesión.

Rodrigo Dourado El mediocampista deberá reportar con América tras no entrar en planes de Juárez FC. (Instagram:@clubamerica)

El regreso de Dourado al América

El conjunto fronterizo anunció el 26 de noviembre la salida del brasileño, junto con otros cuatro futbolistas: Benny Díaz, Javier Aquino, Ettson Ayón y Monchu Rodríguez. La institución agradeció a los jugadores por su etapa con el equipo y les deseó éxito en sus próximos proyectos.

La cesión del mediocampista se dio en agosto de este año, después de que Almada asumiera la dirección técnica del conjunto azulcrema. El estratega uruguayo no contempló al sudamericano para ese torneo, por lo que la directiva decidió prestarlo al cuadro fronterizo.

Números de Rodrigo con América

Durante su primera etapa en Coapa, el futbolista disputó 22 encuentros oficiales, registró un gol y aportó una asistencia. Su única anotación se dio el 18 de marzo de este año ante Philadelphia Union en la Concachampions. Esos números corresponden a su participación en el primer semestre del año, antes de su salida rumbo a Chihuahua.

Ahora, el siguiente paso dependerá de las decisiones que tome la directiva y el cuerpo técnico una vez que termine la participación del equipo en el Apertura 2026. El regreso del sudamericano es el primer movimiento que puede contemplarse por el cierre de su préstamo, pero todavía falta conocer si permanecerá en la plantilla, saldrá nuevamente cedido o buscará otro destino.