Rayados de Monterrey recibió mala noticia en plena Liguilla del Apertura 2026. Esteban Andrada quedó fuera de la fase final por una lesión en la rodilla derecha que requirió una intervención quirúrgica, por lo que se perdió el partido de ida contra el América.

La ausencia representa un cambio importante para el equipo dirigido por Matías Almeyda, pues Luis “Mochis” Cárdenas asumió la responsabilidad de defender la portería desde los cuartos de final, instancia en la que destacó al mantener el cero en la serie ante el América, pese a la expulsión.

Esteban Andrada El guardameta fue operado de la rodilla. (Facebook: Rayados)

Lo que se sabe de la lesión del portero de Rayados

El equipo regiomontano informó que Andrada se sometió a una artroscopia para reparar una lesión meniscal de la rodilla derecha. El comunicado confirmó la intervención, pero no detalló el grado de daño ni estableció un periodo específico de rehabilitación.

La noticia se dio después de varios días de incertidumbre sobre su ausencia. El portero argentino no participó en el partido contra Pumas, correspondiente a la jornada 17. Por ello, “Mochis” ocupó su lugar y colaboró en la victoria regiomontana por 2-0, resultado que permitió al conjunto albiazul asegurar su clasificación a la fase final.

El antecedente de la lesión del guardameta de Monterrey

La lesión es un antecedente para el guardameta dentro del futbol mexicano. En noviembre de 2024, Andrada pasó por otra intervención en la rodilla derecha debido a una lesión en el cartílago articular. Aquella lesión también lo dejó fuera de Liguilla, por lo que Cárdenas asumió la titularidad durante la fase decisiva del Apertura 2024.

Por el momento, la serie entre Rayados y las Águilas está empatada. El duelo de vuelta se disputará este sábado 28 de noviembre a las 9 de la noche en el Estadio Banorte (antes Azteca). El partido será transmitido por Azteca 7 y por la App de Azteca Deportes, así como en su sitio web.