Chivas aún tiene la mira puesta en la Liguilla del Apertura 2026, pero sus directivos se encuentran trabajando más allá del presente torneo. Mientras el equipo de Gabriel Milito se prepara para enfrentar a Pachuca en los cuartos de final, se dio a conocer quién sería el primer jugador en abandonar el cuadro rojiblanco en el mercado de invierno que abrirá en enero.

Según la información que pudo compartir el periodista César Luis Merlo en Superdeportivo, Chivas decidió ceder a préstamo a Juan Pablo Uribe a Atlético de San Luis por un año y con opción de compra. El extremo no entra en los planes del cuerpo técnico de Milito para el 2027, por lo que llegaron a la conclusión de que la mejor opción sería que tome rodaje fuera del Guadalajara.

“La transferencia se concretó bajo la modalidad de préstamo por un año y cuenta con una opción de compra al finalizar el vínculo contractual. El atacante viajará próximamente a territorio potosino para realizar las pruebas médicas de rigor y estampar su firma en el documento legal”, fue lo que expresó el corresponsal argentino respecto a la situación de Uribe.

Juan Uribe El canterano de Chivas saldrá a préstamo hacia Atlético San Luis (X: @TapatioCD)

¿Quién es Juan Pablo Uribe, la primera baja de Chivas para 2027?

Juan Pablo Uribe Galán es un futbolista de 20 años que nació el 27 de junio de 2006 en Zapopan, Jalisco. El atacante surgió de las fuerzas básicas de Chivas, se desempeña principalmente como extremo por derecha y durante los últimos torneos tuvo actividad con el Tapatío en la Liga de Expansión MX.

Pese a no haber debutado oficialmente con el primer equipo del Guadalajara, Uribe ha sido considerado en distintas categorías de la Selección Mexicana. De hecho, en noviembre de 2026 recibió el llamado de Eduardo Arce para disputar dos partidos amistosos ante Corea del Sur con la Sub-23, que se prepara para los Juegos Panamericanos de 2027.

Los números de Juan Pablo Uribe en Chivas

De acuerdo con los registros de BeSoccer, Juan Pablo Uribe disputó 39 partidos con el Tapatío en la Liga de Expansión MX, de los cuales fue titular en 11. El extremo sumó un total de 1,295 minutos, repartió tres asistencias y no logró convertir goles con la filial del Guadalajara.

Su mejor etapa goleadora en las fuerzas básicas de Chivas tuvo lugar durante la temporada 2023-2024, cuando marcó 11 tantos en 38 encuentros con la categoría Sub-19. Ahora, el joven atacante tendrá la posibilidad de dar el salto a la Primera División del futbol mexicano de la mano del Atlético de San Luis.