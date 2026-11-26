Chivas logró su primer objetivo del semestre luego de aprovechar su condición de local para derrotar a la Máquina de Cruz Azul por 1-0 en duelo correspondiente a la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, resultado que ayudó a que el Rebaño Sagrada terminara como líder de la clasificación general.

Con 33 unidades, Chivas superó a Cruz Azul y América para quedarse con el liderato del torneo regular, por lo que ahora deberá enfrentarse a Pachuca, lugar ocho de la clasificación. Ahora bien, ¿cuál fue la advertencia que Gabriel Milito lanzó después del triunfo del Rebaño Sagrado?

¿Qué advertencia lanzó Gabriel Milito previo al duelo entre Pachuca y Chivas?

A pesar de haber cumplido el primer objetivo de terminar como líderes la clasificación general, fue a través de la rueda de prensa que Gabriel Milito aseguró que no está satisfecho con lo logrado hasta ahora, por lo que amenazó a la Liga BBVA MX con ir por todo en busca del título del Apertura 2026.

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“Es importante porque además era cerrar con el campeonato. Dicho esto, no nos dan lo que realmente queremos por haber sido líderes. Ahora empieza un nuevo torneo en donde los ocho clasificados tienen las mismas opciones. Para mí, no hay un claro favorito al título”, explicó el entrenador de Chivas.

Básicamente, con sus declaraciones el entrenador argentino fue claro en puntualizar la necesidad de mantener al plantel en las mejores condiciones posibles y obtener un buen resultado en calidad de visitante este día, cuando el Guadalajara viaje a Hidalgo para medirse a los Tuzos del Pachuca.

Chivas, con amplia ventaja sobre Pachuca en el palmarés reciente

Si bien en el palmarés general la situación entre Chivas y Pachuca se ha emparejado demasiado, la realidad es que, en el historial más reciente, es el Guadalajara quien sale con la mano en alto al registrar cinco triunfos, un empate, nueve goles a favor y dos en contra en los últimos seis juegos.