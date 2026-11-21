Santos perdió ante León en un juego que regalaron desde el primer tiempo y eso les costó ir a Liguilla y en Pachuca, los locales vencieron a Toluca, marcadores que tienen consecuencias directamente a la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Así se jugaría la Liguilla, con los Cuartos de Final al momento *podría tener cambios*

1 Cruz Azul vs Tijuana 8

2 América vs Pachuca 7

3 Chivas vs León 6

4 Atlas vs Toluca 5

¿Qué puede cambiar en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX?

En primera instancia, el lugar del superlíder puede cambiar, de acuerdo a lo que suceda en el partido de Tigres en contra del América, que se juega esta noche de 21 de noviembre en Nuevo León; este partido lo puedes ver EN VIVO por Azteca Deportes, en el que el AME está obligado a vencer para pensar en ser líder.

Te podría interesar: Tigres pierde a atacante importantísimo, previo al cotejo ante América

El domingo esto se terminaría de acomodar, con el resultado del partido de Chivas en contra de Cruz Azul, por lo que será bastante interesante.

Además, estos resultados concretarían si Cruz Azul enfrenta a Tijuana, que por su parte aún no tiene totalmente el boleto en la bolsa, pues Rayados si vence a Pumas asaltaría ese sitio, motivo por el que virtualmente existen 7 de 8 boletos ya difinidos.

1 Cruz Azul

2 América

3 Chivas

4 Atlas

5 Toluca

6 León

7 Pachuca

8 Xolos *de momento*

Atlas vs Toluca, la única serie OFICIAL de los Cuartos de Final del Apertura 2026 en la Liga MX

El conjunto de Atlas que quedó finalmente en el cuarto sitio del torneo, enfrentará a Toluca que culminó en quinto escalón, partidos de Cuartos de Final que no se moverán, siendo los únidos asegurados.

Toluca empezará en casa los Cuartos de Final y cerrarán en Jalisco, debido a que Atlas quedó mejor en la tabla general.

Los Rojinegros y Diablos, en la temporada regular se enfrentaron en la Jornada 8 el 12 de septiembre, cuando en el Infierno, los rojos derrotaron por paliza de 5-2.