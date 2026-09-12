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Toluca 3-0 Atlas EN VIVO y GRATIS | dónde ver resultado de la transmisión HOY sábado 12 de septiembre, partido de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online y por internet

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del Toluca vs Atlas, partido de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Toluca vs Atlas.jpg
Toluca vs Atlas

Escrito por: Iván Vilchis

Este sábado 12 de septiembre del 2026, sigue la actividad de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y el primer partido en iniciar con las actividades en un día lleno de partidos destacados es el Toluca vs Atlas.

El Toluca vs Atlas comienza en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Díez. Un juego llamativo entre dos equipos que se ubican en puestos de Liguilla de la Liga MX y que la victoria los hace acercarse a la lucha por el primer lugar.

Así llega Toluca y Atlas

Toluca llega ubicado en el tercer lugar de la tabla con 13 puntos conseguidos luego de tener cuatro victorias, un empate y una derrota con 12 goles anotados y 4 recibidos.

Por otra parte, Atlas llega en el sexto lugar con 13 puntos al tener cuatro victorias, un empate y dos derrotas con 10 goles anotados y 9 goles recibidos.

Posiciones de Atlas y Toluca HOY en Liga MX

El partido de Atlas vs Toluca a disputarse hoy sábado 12 de septiembre de 2026 será muy importante para ambas escuadras, ya que ambas escuadras se encuentran con los mismos puntos en la tabla general con un total de 13 unidades cada una. Sin embargo, el Club Deportivo Toluca se encuentra en la posición 3, mientras que Atlas en la sexta posición, esto debido a la diferencia de Goles. Mientras Toluca cuenta con una diferencia de goles positiva de 8, Altas solamente cuenta con una diferencia de goles de 1.

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