Mientras se habla del respaldo de un crack a Guillermo Almada en el Club América, también crece la expectativa por la definición del liderato del Apertura 2026. Tres de los equipos más populares del futbol mexicano —América, Cruz Azul y Chivas— llegan a la última jornada (17) con posibilidades de terminar en la cima de la clasificación.

Así como Cruz Azul ya piensa en mejorar la plantilla para el próximo torneo, primero tendrá que resolver una tarea importante: defender el primer puesto ante Chivas. América, por su parte, también tiene posibilidades de liderato de cara a la Liguilla.

Brian Rodríguez preocupa al América ¿Cuál es la preocupación del América con Brian Rodríguez a DÍAS para la Liguilla? (Instagram: Brian Rodríguez)

¿Qué necesita Club América para quedarse con el liderato?

Las Águilas tienen 30 puntos y una diferencia de goles de +15. Por lo tanto, al equipo de Guillermo Almada, que lleva 4 partidos oficiales sin ganar y no podrá contar con Brian Rodríguez, solo le sirve esto:

Ganarle a Tigres y 1ue Cruz Azul no le gane a Chivas.

¿Qué necesita Cruz Azul para quedarse con el liderato?

La Máquina es el equipo que depende de sí mismo. Actualmente suma 32 unidades y +11 de diferencia de gol. El equipo de Joel Huiqui tiene estas alternativas:

Si Cruz Azul gana: será el líder de cara a la Liguilla.

será el líder de cara a la Liguilla. Si Cruz Azul empata: será líder si América no le gana a Tigres.

será líder si América no le gana a Tigres. Si Cruz Azul pierde: no será líder.

¿Qué jugadores le robaría Atlas a Cruz Azul? Estos son los 2 JUGADORES que Atlas le robaría a Cruz Azul para el 2027 (Instagram: Erik Lira)

¿Qué necesita Chivas para quedarse con el liderato?

El Guadalajara también suma 30 puntos y +11 de diferencia de goles. Para aspirar al primer lugar, los de Gabriel Milito necesitan:

Vencer a Cruz Azul y esperar que América no consiga una victoria ante Tigres.

Ganarle 6-0 a Cruz Azul y que América gane por la mínima (1-0, 2-1, 3-2, etc).

Gabriel Milito en Chivas (Foto: X / Chivas)

Así juegan los tres grandes la Jornada 17 (última) del Apertura 2026

Estos son los compromisos que definirán la pelea por el liderato: