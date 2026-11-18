Mientras se habla del respaldo de un crack a Guillermo Almada en el Club América, también crece la expectativa por la definición del liderato del Apertura 2026. Tres de los equipos más populares del futbol mexicano —América, Cruz Azul y Chivas— llegan a la última jornada (17) con posibilidades de terminar en la cima de la clasificación.
Así como Cruz Azul ya piensa en mejorar la plantilla para el próximo torneo, primero tendrá que resolver una tarea importante: defender el primer puesto ante Chivas. América, por su parte, también tiene posibilidades de liderato de cara a la Liguilla.
¿Qué necesita Club América para quedarse con el liderato?
Las Águilas tienen 30 puntos y una diferencia de goles de +15. Por lo tanto, al equipo de Guillermo Almada, que lleva 4 partidos oficiales sin ganar y no podrá contar con Brian Rodríguez, solo le sirve esto:
- Ganarle a Tigres y 1ue Cruz Azul no le gane a Chivas.
¿Qué necesita Cruz Azul para quedarse con el liderato?
La Máquina es el equipo que depende de sí mismo. Actualmente suma 32 unidades y +11 de diferencia de gol. El equipo de Joel Huiqui tiene estas alternativas:
- Si Cruz Azul gana: será el líder de cara a la Liguilla.
- Si Cruz Azul empata: será líder si América no le gana a Tigres.
- Si Cruz Azul pierde: no será líder.
¿Qué necesita Chivas para quedarse con el liderato?
El Guadalajara también suma 30 puntos y +11 de diferencia de goles. Para aspirar al primer lugar, los de Gabriel Milito necesitan:
- Vencer a Cruz Azul y esperar que América no consiga una victoria ante Tigres.
- Ganarle 6-0 a Cruz Azul y que América gane por la mínima (1-0, 2-1, 3-2, etc).
Así juegan los tres grandes la Jornada 17 (última) del Apertura 2026
Estos son los compromisos que definirán la pelea por el liderato:
- Tigres vs. América: sábado 21 de noviembre, a las 21:00 horas del centro de México, en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Transmisión por Azteca 7, el sitio web y la App de TV Azteca Deportes.
- Chivas vs. Cruz Azul: domingo 22 de noviembre, a las 17:07 horas del centro de México, en el Estadio Akron de Guadalajara.