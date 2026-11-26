Mientras muchos se preguntan por el clima en León vs Cruz Azul, la directiva de La Máquina ya trabaja en los planes para celebrar los 100 años de historia del club. Entre las propuestas aparece la posibilidad de organizar un partido especial contra un equipo europeo, aunque todavía no hay un rival confirmado.

Así como Joel Huiqui tomó una decisión en Cruz Azul, la directiva planea una celebración a lo grande para 2027. El centenario se cumplirá el 22 de mayo y uno de los objetivos sería llevar a México a un club del Viejo Continente para disputar un encuentro conmemorativo.

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De acuerdo con reportes, el plan inicial de La Máquina contemplaba enfrentar al AS Mónaco, de Francia. Sin embargo, esa posibilidad perdió fuerza después de que no se concretara la operación relacionada con Erik Lira.

Cruz Azul, campeones de la Concachampions 2025

Ahora, el Celta de Vigo aparece como una alternativa. La posibilidad estaría relacionada con el vínculo que se fortaleció entre ambas instituciones después de que el presidente celeste, Víctor Velázquez, asistiera como invitado al partido contra Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Claro, con el Merengue sería más complejo. Sin embargo, se sigue buscando el rival. Además del amistoso, entre los proyectos que se mencionan para el centenario aparecen un posible nuevo estadio y una camiseta conmemorativa.

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Grandes logros de Cruz Azul en sus 100 años de historia

Fundado el 22 de mayo de 1927 en Jasso, Hidalgo, Cruz Azul construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los clubes más ganadores del futbol mexicano. Estos son algunos de sus principales títulos profesionales:

Liga MX: 10 campeonatos, el más reciente en el Clausura 2026.

10 campeonatos, el más reciente en el Clausura 2026. Copa de Campeones de la Concacaf: 7 títulos.

7 títulos. Copa México: 4 conquistas.

4 conquistas. Campeón de Campeones: 3 títulos.

3 títulos. Supercopa MX: 2 trofeos.

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Entre sus momentos históricos también sobresale la final de la Copa Libertadores 2001, cuando se convirtió en el primer equipo mexicano en disputar el partido por el título. Cruz Azul perdió ante Boca Juniors en la tanda de penales.

La década de 1970 fue otra etapa destacada, con 6 campeonatos de liga, incluido un tricampeonato entre 1971-72 y 1973-74. Más adelante, el Guard1anes 2021 terminó con una sequía de 23 años sin títulos de Liga MX. Con su décima estrella conseguida en 2026, La Máquina busca celebrar un centenario épico contra un europeo.