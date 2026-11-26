Mientras una estrella del Club León lanzó una advertencia contra Cruz Azul, el entrenador Joel Huiqui tomó una primera decisión antes del juego. Pues protagonizó un momento especial con los aficionados celestes antes del inicio de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Así como el clima pronostica lluvias para León vs Cruz Azul, la expectativa también crece entre los seguidores de La Máquina, que buscarán acompañar al vigente campeón en su camino hacia el bicampeonato. En la previa del encuentro, Huiqui aprovechó la llegada del equipo a Guanajuato para acercarse a los fanáticos que esperaban al plantel.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, previo a la Liguilla del Apertura 2026

Joel Huiqui firmó autógrafos y se tomó fotos con los aficionados

La delegación cementera llegó a Guanajuato el miércoles, después de completar su último entrenamiento en La Noria. A las afueras del hotel de concentración, varios seguidores se reunieron para recibir a los jugadores y al cuerpo técnico.

Huiqui no pasó de largo y dedicó unos minutos a atender a los aficionados. El entrenador firmó autógrafos, se tomó fotografías y hasta grabó saludos en video para quienes se acercaron a recibir al equipo.

¿Qué duda tiene Cruz Azul para la Liguilla? Cruz Azul, con dudas; esta es la sorpresa que Huiqui mandaría en la ida ante León (Instagram: Joel Huiqui)

León vs. Cruz Azul: detalles de la serie de cuartos de final del Apertura 2026

La Máquina terminó la fase regular en el 2º puesto con 32 puntos, pese a perder 1-0 frente a Chivas en la última jornada. Por su parte, León clasificó 7º con 26 unidades, luego de vencer 2-1 a Santos Laguna con un gol de Ismael Díaz al 90’.

El partido de ida se disputará este jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio León. La vuelta será el domingo 29, a las 21:00 horas, en el Estadio Banorte. Cruz Azul tiene la ventaja de cerrar en casa y avanzar si el marcador global termina empatado, gracias a su mejor posición en la tabla.

Joel Huiqui Huiqui ve a Cruz Azul como candidato al título del Apertura 2026 (X: @CruzAzul)

Cruz Azul no habló con los medios en la previa al juego de Liguilla

La otra decisión de Huiqui tiene que ver con el diálogo con los medios. A diferencia del conjunto local, Cruz Azul no realizó una conferencia de prensa antes del encuentro. La delegación viajó directamente a Guanajuato después de su entrenamiento en La Noria.

El cuerpo técnico encabezado por Huiqui no quería retrasarse. Pues Cruz Azul habría buscado evitar que una atención a los periodistas retrasara el itinerario previsto o generara distracciones antes del compromiso.