Cruz Azul ya habría encontrado a su delantero estrella para reemplazar al Toro Fernández

El mercado de fichajes del Clausura 2027 comienza a generar movimientos alrededor de los principales clubes del futbol mexicano. Cruz Azul es uno de los equipos que podría presentar cambios en el ataque ante la posible salida de Gabriel “Toro” Fernández, pues termina su contrato en diciembre de este año.

De acuerdo con Vamos Azul, Armando León, quien fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana, está en la mira de la Máquina, al igual que otros 2 clubes. Sin embargo, todavía no existe una oferta formal ni acercamientos confirmados con su actual institución.

Armando León Armando León está en la mira de la Máquina, al igual que otros 2 clubes. (Instagram: @armando.leonr)

¿Quién es el delantero que reemplazaría al Toro?

El futbolista tiene 26 años, nació en Ensenada, Baja California, y mide 1.89 metros. Actualmente pertenece al NK Osijek, equipo de la Primera División de Croacia al que llegó durante el verano de 2026.

La formación futbolística de León comenzó en las fuerzas básicas del Pachuca, mientras que su primera experiencia en Primera División fue con el Club León. Con La Fiera disputó nueve encuentros oficiales y consiguió una anotación. También formó parte de la plantilla que conquistó el Guardianes 2020 y la Leagues Cup 2021.

Después de su paso por la Liga BBVA MX, el atacante llegó al FC Santa Coloma de Andorra y posteriormente jugó con el Rangers FC, también de ese país.

¿Cuántos lleva León en Europa?

León juega en el futbol croata desde verano de 2026. El mexicano suma 5 goles en 13 partidos disputados, 11 de ellos como titular. Al delantero le va muy bien en Europa, pues su equipo se ubica en el tercer puesto de la clasificación.

Cabe mencionar que la directiva celeste y el representante de Fernández no consiguieron un acuerdo para extender su vínculo después de varios meses de conversaciones. Por ello, podría salir después de la participación del equipo en el Apertura 2026.