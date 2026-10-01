ÚLTIMA HORA: Cruz Azul ya tendría el reemplazo para la salida de Gabriel Fernández

Así como se frustró uno de los fichajes que los aficionados de Cruz Azul más querían, el club ya trabaja en la planificación del próximo mercado de transferencias. Aunque el Apertura 2026 todavía está en disputa, la directiva analiza las posiciones que necesitará reforzar para mantener la competitividad del equipo. Una de ellas sería el reemplazo de Gabriel Fernández.

Mientras se habla de las ausencias que tendrá Cruz Azul en plena Fecha FIFA para los amistosos, la institución también mira hacia el Clausura 2027. Una de las principales preocupaciones pasa por la continuidad de su delantero uruguayo, el “Toro” Fernández. Aunque no trascendió el nombre de su reemplazante, distintos reportes indican que el club ya lo sabe.

Cruz Azul tiene al mejor jugador de la Liga BBVA MX|Crédito: @CruzAzul / X

La decisión de Cruz Azul si no renueva al “Toro” Fernández

Gabriel Fernández podría dejar de ser jugador de Cruz Azul al finalizar el Apertura 2026. El vínculo del delantero uruguayo termina en diciembre y, aunque su intención sería renovar y permanecer en la institución, las negociaciones entre ambas partes estarían lejos de llegar a un acuerdo.

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Ante este escenario, la directiva ya comenzó a sondear opciones para cubrir su posible salida. Distintos reportes señalan que el club analiza alternativas para el siguiente torneo. De hecho, se dice que ya está realizando sondeos por un delantero en particular para el próximo mercado de fichajes y no sería Julián Carranza.

|Instagram: Cruz Azul

Por ahora, no se conoce el nombre del atacante que tendría posibilidades de llegar a La Máquina. Sin embargo, la posible salida del Toro Fernández abriría un cupo de extranjero, lo que permitiría considerar a un futbolista procedente de otra liga. La elección dependerá del análisis que realice el club durante los próximos meses.

Las zonas que busca reforzar Cruz Azul para el Clausura 2027

La delantera no sería el único asunto que Cruz Azul tiene sobre la mesa. Según la información trascendida, el interés por César Montes continúa vigente, por lo que el defensor mexicano también aparece entre los objetivos de la institución para el próximo mercado de fichajes.

Por otro lado, Erik Lira también podría tener un papel importante en la planificación, debido a una posible salida al futbol europeo. Eso obligaría a buscar un mediocentro. En diciembre se abrirá una nueva ventana de transferencias. Mientras el futuro de Gabriel Fernández continúa sin resolverse, Cruz Azul analiza posibilidades.

