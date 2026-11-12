Cruz Azul ya le dio un baile al Club América en esta cifra que lideraban de antaño

Así como hay una promesa con la que Cruz Azul buscará la 11va, el equipo celeste también tiene motivos para presumir su presente en la Liga BBVA MX. La Máquina atraviesa un gran momento bajo la dirección de Joel Huiqui y consiguió dos registros históricos que la colocan por encima de clubes como América y Toluca.

Mientras se conoció la primera decisión de Joel Huiqui en Cruz Azul en pleno parón de selecciones, el conjunto cementero sigue disfrutando de los resultados que consiguió durante el Apertura 2026. Su victoria por 2-3 frente a Tigres le permitió alcanzar 5 triunfos consecutivos y establecer una nueva marca de regularidad en los torneos cortos.

Cruz Azul Cruz Azul está atento a su próxima promesa (Cruz Azul)





El récord que ubica a Cruz Azul por encima de América

De acuerdo con los datos de FutbolGEB, Cruz Azul llegó a 15 ocasiones en las que consiguió 5 o más victorias consecutivas en torneos cortos. Se trata del equipo que más veces alcanzó esta marca en la historia de la Liga MX, superando a dos instituciones que también suelen protagonizar este tipo de estadísticas.

El Deportivo Toluca FC aparece en el segundo lugar con 13 rachas de esta característica, mientras que América ocupa la tercera posición con 12. De esta manera, La Máquina presume una marca que históricamente había compartido protagonismo con otros grandes del futbol mexicano.

Cruz Azul, el mejor de los últimos 5 juegos El dato que coloca a Cruz Azul como el FAVORITO al título por lo hecho en los últimos juegos (X: Cruz Azul)

El otro récord que alcanzó Cruz Azul

La racha de victorias no es el único registro que consiguió el equipo celeste durante el Apertura 2026. Cruz Azul también se convirtió en el primer club en la historia de los torneos cortos en sumar 32 puntos o más durante 6 torneos consecutivos.

¿Qué le queda al Cruz Azul de Joel Huiqui en el Apertura 2026?

La Máquina tendrá un último compromiso antes de comenzar la Liguilla. El domingo 22 de noviembre visitará a Chivas en el Estadio Akron, en un encuentro correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026. El partido comenzará a las 17:07 horas del centro de México.

Cruz Azul celebrando una anotación El jugador de Cruz Azul que se ha vuelto irremplazable; así lo exige la afición (X: Cruz Azul)

Cruz Azul llega como líder con 32 puntos, mientras que Guadalajara y América aparecen como escoltas con 30 unidades. De esta manera, el equipo de Joel Huiqui tendrá la oportunidad de cerrar la fase regular con números aún mejores.