Casi nadie confiaba en él, pero hoy es la promesa con la que Cruz Azul buscará la 11va

Cruz Azul tiene motivos para mirar hacia sus fuerzas básicas mientras pelea por otro título de la Liga BBVA MX. Entre los futbolistas que buscan abrirse camino aparece Ian Ramírez, un mediocampista de apenas 18 años que ya comenzó a mostrar su talento con la filial de La Máquina en la Liga de Expansión.

El canterano llamó la atención por sus dos goles con Cruz Azul Hidalgo durante el Apertura 2026. Sus actuaciones también fueron destacadas por la cuenta especializada Sector Básicas, que lo señaló como uno de los prospectos a seguir dentro de la institución y como un candidato a debutar con el primer equipo.

Sin embargo, esa oportunidad todavía está pendiente. Ramírez ya apareció entre los suplentes del conjunto dirigido por Joel Huiqui, pero no registra minutos en Primera División. Su desafío será convertir lo mostrado en las categorías inferiores en una oportunidad dentro de un plantel que busca la undécima estrella.

Ian Ramírez Ian Ramírez es una de las promesas de Cruz Azul (Cruz Azul Hidalgo)

¿Quién es Ian Ramírez, la promesa de las fuerzas básicas de Cruz Azul?

Su nombre completo es Ian Said Ramírez Ibarra. Nació el 22 de marzo de 2008 y cuenta con un recorrido que comenzó mucho antes de sus primeras anotaciones en Expansión. Los registros de su trayectoria lo ubican en la Sub-14 de Cruz Azul desde el primer semestre de 2022.

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Desde entonces pasó por distintas categorías de la cantera hasta alcanzar la Sub-21, donde el club lo incluye como mediocampista con el dorsal 196. Además, en noviembre de 2024 recibió su primer llamado a la Selección Mexicana Sub-17, bajo las órdenes de Carlos Cariño.

Su perfil combina labores de recuperación con participación en la construcción del juego. A ello se suma un recurso que ya le dio resultados con Hidalgo: el remate de zurda y la capacidad de incorporarse al ataque.

Los dos goles con los que Ian Ramírez llamó la atención en Cruz Azul Hidalgo

Su presentación con la filial en Expansión tuvo un momento especial frente a Leones Negros. El juvenil abrió el marcador con un disparo desde el borde del área, aunque el encuentro terminó con derrota por 2-1 en la jornada 10 del Apertura 2026.

Posteriormente volvió a marcar ante Mineros de Zacatecas. En aquella ocasión recibió un pase de Diego Valdez Zuppa y definió con un zurdazo cruzado para colocar el segundo tanto de Cruz Azul Hidalgo, que terminó ganando 2-1.

Así fue el gol de Ian Ramírez que ponía el 2-0 de @AzulBasicas al final del primer tiempo. 👏 #J13 | #AP26 | #ExpansiónMX https://t.co/IRQhrif3co — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) October 17, 2026

¿Ian Ramírez debutó con Cruz Azul en la Liga BBVA MX?

El mediocampista estuvo en el banquillo durante la derrota por 2-0 contra Atlas, correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2026. No ingresó en ese encuentro, por lo que aquella convocatoria representó un acercamiento al primer equipo.

Por ahora, no existe una fecha confirmada para su estreno. Sus goles en Expansión y su recorrido en la cantera lo colocan como un nombre a seguir, mientras espera la oportunidad de competir por un lugar en La Máquina.