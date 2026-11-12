La primera decisión de Joel Huiqui en Cruz Azul en pleno parón de selecciones

Cruz Azul llega a la recta final del Apertura 2026 como único líder y como uno de los favoritos a quedarse con el torneo. Sin embargo, como sucede con el resto de los equipos de la Liga BBVA MX, sufrirá un periodo de inactividad debido al parón de selecciones que se llevará a cabo en este mes de noviembre. Joel Huiqui, entrenador de La Máquina, tomó una decisión contundente al respecto.

Teniendo en cuenta que Cruz Azul volverá a jugar oficialmente en aproximadamente 10 días, el equipo tendrá un largo periodo sin partidos de por medio, mientras la Selección Mexicana se medirá a su par de Jamaica por los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. Pese a ello, el conjunto cementero no aprovechará este tiempo para jugar encuentros amistosos y se enfocará en preparar su próximo choque en Ciudad de México.

Joel Huiqui no quiere jugar amistosos fuera de México

Según la información que pudo compartir el periodista César Caballero, Huiqui le solicitó a la directiva de Cruz Azul no agendar ningún compromiso amistoso durante los días de parón y buscará dar más días de descanso a su plantel para afrontar la recta final del Apertura 2026 con la intención de llegar mucho más frescos a la última jornada y, próximamente, a los Cuartos de Final correspondientes a la Liguilla.

Cruz Azul, el mejor de los últimos 5 juegos El dato que coloca a Cruz Azul como el FAVORITO al título por lo hecho en los últimos juegos (X: Cruz Azul)

Es cierto que jugar partidos amistosos en Estados Unidos ha sido una manera de recaudar fondos extras para el cuadro de La Noria, pero en esta ocasión, Huiqui priorizará el físico de los jugadores para llegar lo mejor posible al tramo final de la temporada. Según la misma fuente, la intención del cuerpo técnico es realizar una ‘mini’ pretemporada antes de encarar la Jornada 17 y el inicio de la Liguilla.

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¿Cuándo y contra quién jugará Cruz Azul su próximo partido?

Cruz Azul volverá a la actividad el próximo domingo 22 de noviembre, cuando visite a Chivas en el Estadio Akron por la Jornada 17 del Apertura 2026. Según el calendario oficial del Guadalajara, el encuentro está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y marcará el cierre de la fase regular para ambos equipos.

El compromiso será clave para las aspiraciones de La Máquina, ya que un triunfo le permitirá asegurar el liderato general sin depender de otros resultados. Los dirigidos por Huiqui cuentan con 32 puntos, mientras que el Rebaño Sagrado suma 30 unidades, por lo que también buscará quedarse con la primera posición antes de disputar la Liguilla.