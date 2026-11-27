Mientras muchos se preguntan por los partidos de Liguilla de este sábado, los fanáticos de Chivas de Guadalajara ya tienen la mente en el domingo, cuando el equipo rojiblanco enfrentará a Pachuca por la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026. El Rebaño busca remontar la serie y mantener vivo el sueño de conquistar un nuevo campeonato.

Así como Gabriel Milito estalló de enojo contra Katia Itzel, ahora el entrenador argentino tiene otro desafío importante: conseguir que sus dirigidos reviertan la derrota sufrida en la ida para ilusionarse con ser campeones. Chivas tiene 12 estrellas de Liga MX y lleva más de nueve años sin levantar un título de torneo corto.

¿Qué fue de los campeones de Chivas en 2017? Así cambiaron sus vidas tras el título

Clausura 2017, la última vez que Chivas ganó un torneo corto

La última consagración de Guadalajara en la Liga MX ocurrió el 28 de mayo de 2017, cuando derrotó a Tigres en la final del Clausura 2017. Bajo la dirección técnica de Matías Almeyda, el Rebaño consiguió su duodécima estrella con un marcador global de 4-3. Los detalles:

Ida: Tigres 2-2 Chivas , el 25 de mayo en el Estadio Universitario. Alan Pulido y Rodolfo Pizarro marcaron para Guadalajara, mientras que André-Pierre Gignac anotó los dos goles de los locales.

, el 25 de mayo en el Estadio Universitario. Alan Pulido y Rodolfo Pizarro marcaron para Guadalajara, mientras que André-Pierre Gignac anotó los dos goles de los locales. Vuelta: Chivas 2-1 Tigres, el 28 de mayo en el Estadio Chivas. Pulido y José Juan Vázquez marcaron para el campeón, mientras que Ismael Sosa descontó para los felinos.

¿Lo recuerdas? Este fue el último campeón de goleo con Chivas during the game Guadalajara vs Veracruz, corresponding to day 19 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Akron Stadium, on November 23, 2019.



durante el partido Guadalajara vs Veracruz, correspondiente a la jornada 19 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Akron, el 23 de Noviembre de 2019 (Crédito: MexSport | Cristian de Marchena)

Aquella conquista terminó con casi 11 años de espera desde el Apertura 2006. Además, Guadalajara consiguió un doblete porque también había ganado la Copa MX del Clausura 2017, luego de superar a Morelia en penales.

Las 12 estrellas que ganó Chivas en su historia

El conjunto rojiblanco suma 12 campeonatos de Liga MX profesionales: 9 correspondientes a torneos largos y 3 torneos cortos. Los títulos del Guadalajara y sus entrenadores:

1956-57: Donaldo Ross. 1958-59: Árpád Fekete. 1959-60: Árpád Fekete. 1960-61: Javier de la Torre. 1961-62: Javier de la Torre. 1963-64: Javier de la Torre. 1964-65: Javier de la Torre. 1969-70: Javier de la Torre. 1986-87: Alberto Guerra. Verano 1997: Ricardo Ferretti. Apertura 2006: José Manuel de la Torre. Clausura 2017: Matías Almeyda.

Matías Almeyda le cumplió promesa a su papá en el Estadio Akron (Isaac Ortiz/MEXSPORT)

Chivas debe remontar pero se ilusiona con la 13ª con Gabriel Milito

El próximo domingo 29 de noviembre, a las 19:07 horas, Chivas recibirá a Pachuca en el Estadio Akron. En la ida, los Tuzos ganaron 2-1 después de remontar con un doblete de Oussama Idrissi, quien luego fue expulsado por “provocación”.

El Rebaño necesita ganar por cualquier marcador para avanzar a semifinales. Como terminó primero en la fase regular, cuenta con la ventaja deportiva: si el global queda igualado, clasifica. Chivas quiere soñar con la estrella número 13.