Chivas recibió una noticia que alertó a sus aficionados previo al inicio de la Liguilla del Apertura 2026. Reportes desde Grecia señalan que Santiago Sandoval y Bryan ‘Cotorro’ González están en la mira de Olympiacos pensando en el próximo mercado de fichajes que abrirá en invierno. Ambos jugadores podrían volver a compartir equipo con Armando González, delantero mexicano que llegó al equipo a mediados de 2026.

Sin embargo, el equipo de El Pireo no tendrá fácil las negociaciones con Chivas. Esto se debe a que ambos jugadores tienen un valor alto en el mercado, por lo que deberán desembolsar una buena suma de dinero para convencer a los directivos del cuadro rojiblanco. ¿Cuánto cuesta cada futbolista?

El valor de mercado de Santiago Sandoval y Bryan González

De acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Santiago Sandoval y Bryan González suman 14 millones de euros en valor de mercado. El mediapunta de 19 años está tasado en 6.5 millones de euros, mientras que el carrilero izquierdo tiene un precio de 7.5 millones de euros en la actualidad.

Santiago Sandoval y Bryan González Sandoval y 'Cotorro' González están en la órbita de Olympiacos (Azteca Deportes)

Cabe resaltar que estos números son estimativos y utilizados como referencia, ya que Chivas podría solicitar una suma mayor para acordar la salida de ambos futbolistas. Hasta el momento, ninguna oferta del Olympiacos llegó a las oficinas de Chivas y se trata de un simple rumor de mercado. No obstante, el interés del equipo griego sería real.

¿Cuándo abre el mercado de fichajes de la Liga MX?

El mercado de fichajes de invierno de la Liga BBVA MX abrirá el 1 de enero de 2027 y cerrará el 9 de febrero, de acuerdo con el calendario de la FIFA. Durante ese periodo, los clubes mexicanos podrán registrar a sus refuerzos para el Clausura 2027.

En el caso de Olympiacos, la fecha que deberá tener en cuenta es la del mercado griego, que estará abierto del 2 de enero al 5 de febrero de 2027. Si el equipo de El Pireo llega a un acuerdo con Chivas por Santiago Sandoval o Bryan ‘Cotorro’ González, esa será la ventana en la que podrá registrar al futbolista para la segunda mitad de la temporada.