¿Se confirmó el primer refuerzo de Chivas para el 2027? Esto se sabe

El torneo se encuentra en la fase final de competencia y Chivas está en plena disputa de los altos puestos, esto pensando en un sitio de honor como el primer lugar. Sin embargo, la directiva debe decidir algunas cuestiones alrededor de los refuerzos y Cade Cowell es un tema que debe resolver de inmediato. Ante eso, muchos esperan que se le dé una nueva oportunidad, mientras otros prefieren la contratación de distintos elementos de ataque.

¿Cade Cowell entra en planes de Chivas para el 2027?

El apodado Vaquero tras su estancia en Chivas, vivió un año de préstamo con el Red Bull de Nueva York y en general se le consideró una gran pieza para el equipo. Aportó 4 goles y 9 asistencias, aunque ni siquiera se clasificaron para los playoffs. En ese sentido, hay dudas si el equipo de la MLS apostará por su fichaje, que se calcula en casi 4 millones de euros.

En ese sentido, tras terminar su participación con los neoyorquinos, la prensa le preguntó lo que le espera y esto contestó: “No estoy muy seguro de eso, obviamente. Estoy seguro de que las conversaciones comenzarán ahora que sabemos con certeza que la temporada terminó. Y sí, obviamente no sé nada en este momento, así que dejaré que mi agente y el club se encarguen de hablar de eso”.

Sin embargo, en otras declaraciones a los medios, indicó que se sintió muy bien en el equipo de Nueva York y el rol que tuvo en el ataque del equipo. Ante eso, se debe recordar que en Chivas no encontró confianza en la última parte de su etapa, sobre todo desde la llegada de Gabriel Milito. Por ello, el tema sería que los estadounidenses paguen lo que Guadalajara pide.

¿Cade Cowell entraría en el esquema de las Chivas de Gabriel Milito?

Buena parte de la afición indica que con Cade faltó paciencia, pues ocurría que le pedían mucho cambio de posición. En ese sentido, se espera que este préstamo en los Estados Unidos le haya servido para afianzarse en sus facultades. Por ello, se indica que la apuesta de retenerlo iría en cuanto a la amplitud de plantel que se requiere, entendiendo que Chivas jugará la Concachampions 2027. Sin embargo, el tema con Gabriel Milito, es que si un jugador no le convence… es difícil que le dé cabida en los onces.