Lorenzo Faravelli atraviesa un momento complicado en su carrera. Después de conquistar un título internacional con Cruz Azul y marcar uno de los goles en la final de 2025, el mediocampista argentino terminó su etapa con Necaxa, que anunció ocho bajas para el Clausura 2027, junto al guardameta Luis Jiménez.

El futbolista de 33 años tendrá que definir su siguiente destino tras concluir su vínculo con la institución hidrocálida. No obstante, ya hay rumores de que es pretendido por algunos clubes de Sudamérica.

Lorenzo Faravelli El argentino no entra en planes del Necaxa. (Instagram: @lolofaravelli)

Faravelli no entra en planes del Necaxa

Necaxa dio a conocer que Lorenzo Faravelli no continuará en la institución para el siguiente torneo. Su nombre apareció junto al de Emilio Martínez, Luis Jiménez, Misael Pedroza, Rogelio Cortéz, Christopher Andrade, Carlos Vargas y Kevin Rosero. El anuncio forma parte de los movimientos que prepara la directiva para renovar la plantilla de cara al Clausura 2027

Durante el Apertura 2026, el argentino disputó 15 encuentros y acumuló mil 56 minutos, con 14 apariciones como titular. Además, no consiguió goles en ese campeonato y su participación no alcanzó para evitar que los Rayos terminaran en el puesto 16 de la clasificación, con 14 puntos en 17 jornadas.

Los posibles destinos de Lorenzo tras quedarse sin equipo

La carrera del argentino podría continuar fuera del futbol mexicano. De acuerdo con Juanfutbol Newell’s Old Boys mostró interés en repatriarlo durante junio de 2026, aunque Necaxa no aceptó su salida en ese momento. El mediocampista se formó en las categorías inferiores del club rosarino y debutó en el máximo circuito con esa institución.

Mientras que el periodista Nicolás Ayala informó a través de la cuenta Federación Postera que Faravelli fue ofrecido a Sociedad Deportiva Aucas para la temporada 2027.

El futbolista llegó a Aguascalientes en enero de 2026, después de cerrar su etapa en la institución celeste.