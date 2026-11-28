La reestructuración del Necaxa para el siguiente torneo ya comenzó y uno de los nombres que aparece en la lista de salidas es el de Luis Jiménez. El conjunto hidrocálido confirmó que el joven guardameta terminó su etapa con la institución, junto con otros siete futbolistas que tampoco entran en los planes para el Clausura 2027.

La salida del guardameta llama la atención por el antecedente que protagonizó durante el Apertura 2026, cuando tuvo un altercado con la afición del equipo después de una derrota ante Puebla. Debido a ello, el joven de 22 años tuvo que salir a pedir disculpas.

Luis Jiménez El portero no entra en planes del Necaxa. (Instagram: @clubnecaxa)

La baja de Luis Jiménez del Necaxa

Mediante un comunicado, Necaxa informó que Lorenzo Faravelli, Emilio Martínez, Luis Jiménez, Misael Pedroza, Rogelio Cortéz, Christopher Andrade, Carlos Vargas y Kevin Rosero concluyeron su etapa con el club. La institución explicó que estos movimientos forman parte del proceso de conformación del plantel que representará a los Rayos durante el próximo campeonato.

La lista incluye futbolistas de distintas posiciones y no solamente al portero mexicano. Entre los nombres destaca Faravelli, mediocampista que también deja la institución, además de Carlos Vargas y Kevin Rosero.

El conflicto entre Luis y los aficionados

El episodio que puso al arquero en el centro de la polémica ocurrió el 11 de septiembre durante el encuentro entre Necaxa y Puebla correspondiente a la Jornada 8 del Apertura. Los Rayos perdieron 1-0 en el Estadio Victoria, resultado que provocó el descontento de los aficionados locales.

Al término del compromiso, varios aficionados abuchearon al guardameta mientras caminaba hacia la zona de vestidores. En respuesta a los reclamos, Jiménez realizó un gesto ofensivo dirigido a un sector de la tribuna. La acción quedó registrada en video y circuló en redes sociales, donde generó críticas por la reacción del futbolista hacia los propios seguidores del club.

La polémica provocó una respuesta institucional. Necaxa difundió un mensaje en el que señaló que aplicaría una sanción económica y deportiva conforme a su reglamento interno. También sostuvo que el comportamiento del jugador no representaba los valores de la institución y que el futbolista ofrecía disculpas a los seguidores, sus compañeros y el club.