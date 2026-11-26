Toluca tiene muy claros sus objetivos a esta altura del año: ganar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX y también triunfar en la Copa Intercontinental, y sobre esas metas, la actividad de este sábado 28 de noviembre, resulta determinante para esas aspiraciones.

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Y es que primero tendrá que concretar su pase a Semifinales de la Liga MX, y para ello tienen que terminar la tarea ante Atlas, serie que en los Cuartos de Fibal marcha 2-0 en favor de los escarlatas, pero que los Rojinegros se plantean luchar la revertir el marcador, jugando en el Estadio Jalisco.

Toluca sabe jugar estas intancias definitivas y además tienen la motivación de ser los últimos partidos con Antonio Mohamed al frente de este equipo, que en los últimos dos años lograron en conjunto seis campeonatos, incluyendo dos torneo de Liga MX.

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Ese juego de disputará a las 7:00 de la tarde del 28 de noviembre en Guadalajara y será en esos 90 minutos cuando Toluca dé un paso hacia esa meta legítima, como la de los otros siete calificados a Liguilla.

El sábado, Toluca conoce al rival de la Copa Intercontinental, cuando se juega la Final de la Copa Libertadores

Viene la Final de la Libertadores, la cual se celebra el mismo sábado 28 de noviembre, y en ese compromiso en el que se medirán Palmeiras de Brasil, y Estudiantes de Argentina, se conocerá no solo a un campeón.

También hay un boleto en el aire que el ganador lo llevará a la Copa Intercontinental que se celebrará en diciembre, y ese equipo también será el que se mida ante Toluca.

La Final de la Libertadores de Palmeiras vs Estudiantes es a las 2:00 de la tarde tiempo del centro de México y de ahí que Toluca tenga tanto interés en conocer el resultado, al campeón y a su próximo rival.