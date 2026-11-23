Mientras muchos se preguntan cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX tras la Jornada 17 del Apertura 2026, el Club América terminó la fase regular en el tercer lugar. Las Águilas tenían la posibilidad de quedarse con la cima, pero la derrota ante Tigres cambió sus planes. Christian Martinoli criticó a Guillermo Almada.

Así como estaba la duda de qué necesitaba cada equipo para quedarse con el liderato, el conjunto de Almada llegó a la última fecha dependiendo de dos resultados (ganar y que Cruz Azul no lo hiciera). Aunque la Máquina perdió, los azulcremas también cayeron 1-0 en el Estadio Universitario y llovieron las críticas.

Club América podría perder a su gran figura en el partido vs. Tigres: Almada no lo tendría contemplado (Foto: X / ClubAmérica.)

Lo que dijo Martinoli sobre Guillermo Almada del América tras el duelo con Tigres

Durante la transmisión de TV Azteca, el narrador cuestionó la postura del América en un partido en el que necesitaba ganar para asegurar el primer puesto. Tras el gol de Juan Brunetta, Martinoli resumió su crítica con una frase contundente: “Terminó perdiendo como equipo chico”.

El periodista también señaló que las Águilas no buscaron el resultado que necesitaban y cuestionó a Almada por jugar con una postura defensiva en lugar de ir por el triunfo. Sus comentarios generaron reacciones entre los aficionados americanistas.

Christian Martinoli Christian Martinoli (Captura)

América se quedó sin liderato

El panorama era claro: si América vencía a Tigres, llegaría a 33 puntos y le servía cualquier resultado adverso de La Máquina, ya que Chivas todavía debía enfrentar a Cruz Azul. Pero la derrota dejó a los azulcremas con 30 unidades.

Después, Guadalajara venció a La Máquina y alcanzó los 33 puntos, mientras que Cruz Azul terminó con 32. De esta manera, América cerró la fase regular en el tercer puesto.

¿Qué se le viene al América en la Liguilla?

El siguiente desafío para América será Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2026. Rayados terminó sexto con 27 puntos, por lo que la serie comenzará en el Estadio BBVA y se definirá en el Estadio Banorte.

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Los encuentros están previstos entre el 25 y 26 de noviembre para la ida, y entre el 28 y 29 para la vuelta. Los horarios oficiales todavía están pendientes de confirmación.

Almada tendrá la oportunidad de cambiar la imagen de su equipo en la Liguilla, luego de cerrar la fase regular con 5 partidos consecutivos sin ganar.