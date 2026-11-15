El Club América se alista para lo que será una nueva Liguilla en este siglo, fase a la que clasifica de forma consecutiva desde el año 2017. Sin embargo, el rendimiento reciente del equipo no mantiene contentos a los aficionados y la incertidumbre creció aún más luego de la derrota de las Águilas frente a New York Red Bull de la MLS.

El encuentro amistoso se jugó en plena fecha FIFA con el objetivo de no perder ritmo pensando en la fase final del Apertura 2026. No obstante, Guillermo Almada se ha mostrado muy preocupado luego de haber caído por 1-0 en suelo estadounidense. Más allá del carácter amistoso del partido, esta derrota profundizó aún más el mal momento que atraviesa el América.

América llega a la Liguilla con muchas dudas

Con la derrota ante los neoyorquinos, el cuadro azulcrema alcanzó los cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, teniendo en cuenta juegos oficiales y amistosos. Este presente mantiene inquietos a los aficionados y, también al cuerpo técnico, ya que solamente resta una jornada para terminar con la fase regular y comenzar con los encuentros de Liguilla.

América Xolos Tijuana

El traspié comenzó en la Jornada 14 del Apertura 2026 cuando el América cayó como local ante Pachuca, desde entonces, no ha vuelto a ganar un partido. El balance total es de dos derrotas y tres empates, estos últimos ante Xolos, Toluca y Pumas por Liga BBVA MX. Lo cierto es que Almada deberá encontrar una solución lo más pronto posible, ya que en la Fiesta Grande no habrá margen de error.

¿Cuándo y contra quién juega América su último partido de la fase regular?

El América cerrará su participación en la fase regular del Apertura 2026 el próximo sábado 21 de noviembre, cuando visite a Tigres en el Estadio Universitario. El encuentro corresponde a la Jornada 17 y está programado para comenzar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible por Azteca 7, la página web y la app de TV Azteca Deportes.

Este compromiso será la última oportunidad para que el equipo de Guillermo Almada recupere confianza antes de disputar la Liguilla. Las Águilas buscarán cortar su racha sin victorias y corregir los problemas que han mostrado en sus últimas presentaciones, ahora con la exigencia de conseguir un resultado positivo fuera de casa.