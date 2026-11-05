El COMPLICADO calendario que tendrá TIGRES durante noviembre en el cierre del Apertura 2026

Así como muchos se preguntan si el calendario del Club América será fácil en noviembre, Tigres también afrontará dos compromisos importantes para cerrar la fase regular del Apertura 2026. El equipo de la UANL se medirá con Cruz Azul y América en las jornadas finales, con el objetivo de lograr la hazaña de entrar a la Liguilla de la Liga BBVA MX.

Mientras el equipo de Víctor Manuel Vucetich renovó a Juan Brunetta, los felinos se preparan para un cierre de torneo con partidos exigentes. Tras el partido contra Pachuca con el que Tigres cerró el mes de octubre, el conjunto regiomontano tendrá dos encuentros en noviembre antes de conocer su posición definitiva en la tabla.

El equipo de la UANL se medirá con Cruz Azul y América en las jornadas finales, El equipo de la UANL se medirá con Cruz Azul y América en las jornadas finales, (Facebook: Club Tigres)

Los partidos de Tigres en noviembre

Tigres disputará dos partidos durante noviembre en el cierre de la fase regular del Apertura 2026. Ambos serán en el Estadio Universitario.

Jornada 16: Tigres vs. Cruz Azul . Sábado 7 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza.

. Sábado 7 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza. Jornada 17: Tigres vs. América. Sábado 21 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza.

El penúltimo compromiso será ante Cruz Azul, mientras que el cierre de la fase regular tendrá como protagonista al América. A este último duelo hubiera llegado en busca de la hazaña de entrar a la Liguilla, pero ya está eliminado.

📹🌋 Este sábado se juega en casa. pic.twitter.com/g0WyZcoKSp — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 4, 2026

Los partidos que no disputará Tigres

La Liguilla del Apertura 2026 está prevista para disputarse entre el 25 de noviembre y el 13 de diciembre. Los cuartos de final comenzarían con los partidos de ida el 25 y 26 de noviembre, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 28 y 29 del mismo mes. Hoy por hoy los felinos están fuera de los 8 mejores.

Las semifinales y la final de la Liguilla se jugarán en diciembre, aunque la fecha definitiva del partido por el título podría ajustarse por los compromisos de Toluca en la Copa Intercontinental. Por ahora, los felinos deberán concentrarse en sus dos últimos encuentros de fase regular en noviembre en busca de la hazaña.