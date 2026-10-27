La jugada maestra de Tigres para que América y Cruz Azul pierdan a su fichaje más buscado

Mientras muchos se preguntan cuánto cuestan los boletos para Tijuana vs América, tanto las Águilas como Cruz Azul tienen otro asunto pendiente en el mercado de fichajes: Juan Brunetta. El argentino había sonado como posible refuerzo de ambos equipos, pero los Tigres de la UANL tomaron medidas para dificultar la salida del mediocampista de 29 años.

La jugada maestra de los felinos fue simple: Tigres renovó a Brunetta y lo blindó. Pues, tras una temporada en la que el futbolista mantuvo un papel importante, la directiva decidió asegurar su continuidad y ponerle un precio elevado a una eventual transferencia.

Crédito: Mexsport

Tigres renovó a Juan Brunetta y lo blindó

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, Tigres avanzó en la renovación de Brunetta para mantenerlo en su proyecto deportivo. El propio jugador confirmó que firmó un nuevo contrato por 3 años y expresó su satisfacción.

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“Ya renové contrato con el club, la semana pasada, por tres años, feliz de la vida de seguir acá en Tigres, es lo que más deseaba, lo que más quería y feliz”, declaró el argentino. El acuerdo anterior tenía vigencia hasta 2027. Con la extensión de tres años, el vínculo quedaría hasta 2030.

Cruz Azul y América habían sonado como interesados

En mercados de fichajes anteriores, América y Cruz Azul aparecieron entre los clubes relacionados con una posible incorporación de Brunetta. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo con Tigres y él permaneció en el equipo regiomontano.

La renovación complica cualquier intento de negociación a corto plazo. Para los dos clubes interesados, una eventual contratación dependería de alcanzar un acuerdo con la directiva felina, que realizó una jugada maestra con su estrella.

¿Cuál es la cláusula de rescisión de Juan Brunetta en Tigres de la UANL?

Según la misma fuente, la cláusula de salida de Brunetta rondaría los 25 millones de dólares. Esa cifra supondría una barrera económica importante para los equipos de la Liga BBVA MX que pretendan ficharlo.

También se había mencionado un posible interés desde Arabia Saudita. Una oferta de ese mercado podría abrir otro escenario para Tigres, aunque no hay confirmación de una negociación concreta.

Por ahora, la renovación por otros 3 años y la cláusula de 25 mdd fortalecen la posición de Tigres ante cualquier intento de llevarse al argentino. América y Cruz Azul tendrían que evaluar si están dispuestos a negociar bajo esas condiciones.

