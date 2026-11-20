La renovación de Willer Ditta con Cruz Azul no solo garantiza su permanencia durante las próximas temporadas en el club, sino que también llega en un momento en el que el defensa colombiano tiene un nuevo precio, por lo que, si un equipo se lo quiere llevar, deberá pagar una gran cantidad.

La plataforma Transfermarkt lo tasa en 7 millones de euros, precio que adquirió a finales de septiembre de este año, pues antes del Mundial 2026 tenía un valor de 5.5 millones de euros, por lo que aumentó 1.5 millones en solo unos cuantos meses.

Willer Ditta El colombiano renovó hasta 2029. (Facebook: Club de Futbol Cruz Azul)

¿Cuánto podría costar la cláusula de Willer?

La diferencia entre valor de mercado y cláusula de rescisión es muy importante para entender cuánto podría costar una operación. El primero corresponde a una estimación que el portal calcula a partir de distintos factores deportivos. Mientras que el segundo representa una condición establecida en el vínculo entre el jugador y su equipo.

Por esa razón, los 7 millones de euros no son el precio definitivo que otro club tendría que pagar para llevárselo. La cantidad corresponde a su valoración en Transfermarkt, mientras que el costo de una eventual transferencia dependerá de las condiciones contractuales y de una negociación entre las instituciones involucradas.

La renovación de Ditta con Cruz Azul

La directiva cementera concretó la extensión de contrato del colombiano, con la intención de mantener a uno de sus grandes jugadores en el proyecto rumbo al centenario de la institución. El equipo confirmó que el vínculo llegará hasta 2029, pero no detalló el salario ni las condiciones económicas para una posible salida.

El jugador de 28 años llegó a la Máquina en verano de 2023 y en poco más de 3 años ha ganado 2 títulos: una Concachampions y el reciente campeonato de la Liga BBVA MX.