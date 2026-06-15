Willer Ditta explica por qué Colombia tendrá ventaja en el Mundial 2026 gracias a Cruz Azul

Willer Ditta es uno de los varios jugadores que la Liga BBVA MX aportó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El defensor viene de tener un gran semestre siendo campeón del Clausura 2026 con Cruz Azul, hazaña que le permitió estar presente en la lista de 26 jugadores de Néstor Lorenzo para estar presente en la justa mundialista. Según el propio futbolista, tanto él como sus compañeros tendrán una ventaja gracias a su experiencia en México.

El futbolista de La Máquina lleva tres años jugando en la Liga BBVA MX, factor que cree que será determinante durante los partidos de Fase de Grupos en la justa veraniega. Ditta hizo hincapié en el Estadio Ciudad de México, escenario que conoce bien gracias a Cruz Azul y que Colombia podría sacar provecho de sus conocimientos.

Willer Ditta|Crédito: Cruz Azul

Willer Ditta afirma que su experiencia en Cruz Azul será vital para Colombia

“Estamos muy ansiosos, con muchísimas ganas y mucho deseo de hacer las cosas bien. Esperamos que el 17 todo salga a nuestro favor. Tenemos conocimiento de causa porque estamos jugando en el futbol mexicano”, fue lo que expresó el defensor de 28 años en declaraciones recientes.

Además, despejó todo tipo de dudas respecto al estado del campo de juego de los estadios donde los cafeteros deberán jugar.

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“El Estadio Banorte es un escenario muy emblemático que, sin duda, impone muchísimo. He tenido la oportunidad de jugar muchas veces allí. El campo está en óptimas condiciones y la cancha es un espectáculo. En Guadalajara también he tenido la oportunidad de jugar un par de veces, así que son estadios que están en un nivel altísimo, donde vamos a poder desarrollar nuestro futbol de la mejor manera”, soltó Ditta.

Cruz Azul se perfila para comenzar con la pretemporada

La pretemporada de Cruz Azul rumbo al Apertura 2026 está programada para comenzar el jueves 18 de junio en La Noria.

De acuerdo con reportes, el plantel celeste rompió filas tras el título del Clausura 2026 y recibió casi cuatro semanas de vacaciones antes de volver al trabajo. La idea es que ese día arranque formalmente la preparación para el siguiente torneo bajo el mando de Joel Huiqui.

Además, el debut de Cruz Azul en el Apertura 2026 está marcado para el viernes 17 de julio, como visitante ante Atlético de San Luis, por lo que La Máquina tendría prácticamente un mes de preparación antes de volver a competir oficialmente.