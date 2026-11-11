El motivo por el que se juega el Querétaro vs Rayados de Monterrey en plena fecha FIFA

Mientras que muchos se preguntaban por qué Tijuana vs. América se jugó antes, ahora otro partido de la Liga BBVA MX llama la atención por disputarse durante una fecha FIFA. Se trata del Querétaro vs. Rayados de Monterrey, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026, que tuvo que cambiar de fecha por un compromiso de la Leagues Cup de los regiomontanos.

Así como Rayados recibió un revés de Chivas, el calendario le dejó otro desafío en la recta final del torneo. El encuentro ante los Gallos Blancos se disputará en noviembre, durante el parón de selecciones, luego de que la participación de Monterrey en la Leagues Cup 2026 impidiera mantener la programación original.

¿Cuándo se juega Querétaro vs Rayados de Monterrey?

El partido entre Querétaro y Monterrey se jugará el sábado 14 de noviembre, a las 17:00 horas del centro de México, en el Estadio Corregidora. El compromiso estaba previsto inicialmente para el 5 de septiembre.

Estadio La Corregidora.jpg (Mexsport)

La Liga BBVA MX decidió reprogramarlo porque Rayados tenía actividad en la Leagues Cup. Monterrey enfrentó al América el 2 de septiembre y jugó la final el 6 ante Toluca, por lo que no podía cumplir con el calendario local. El cambio permitió acomodar el partido durante la ventana internacional de noviembre.

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¿Cómo le fue a Rayados de Monterrey en la Leagues Cup 2026?

La participación de Monterrey en el torneo internacional terminó con una derrota en la final. Los Rayados cayeron 2-0 ante Toluca el 6 de septiembre, en el Shell Energy Stadium de Houston. Alexis Vega abrió el marcador a los 4 minutos y Helinho sentenció el resultado al 70.

Inter Miami vs. Rayados fecha leagues cup 2026 (Crédito: MexSport)

Con ese triunfo, los Diablos Rojos se convirtieron en el primer equipo de la Liga MX en conquistar la Leagues Cup. La final fue el compromiso que terminó de condicionar la agenda de Monterrey y obligó a modificar su partido frente a Querétaro.

Antes de recibir a Rayados, los Gallos Blancos debieron recibir en casa contra Puebla. Por su parte, Monterrey tuvo como rival a Toluca antes de visitar el Estadio Corregidora. El encuentro será importante para ambos en la recta final del Apertura 2026, con los dos equipos intentando clasificar a la Liguilla.