Esta fue la última vez que Pumas no entró a la liguilla

No es novedad indicar que los Pumas han vivido años de total complicación para competir en los altos planos. E incluso cuando logran llegar a las instancias importantes, se han quedado a la orilla de la consecución de trofeos. Ante eso, están a punto de consumar un nuevo fracaso, pues ni siquiera se meterían a la liguilla del Apertura 2026. Esta fue la última ocasión en la que no clasificaron a la fiesta grande del futbol mexicano.

¿Cuándo fue la última vez que Pumas no clasificó a la liguilla?

Después de jugar la final del futbol mexicano en el Clausura 2026, ver a los Pumas en la situación actual es duro para sus aficionados. Pero lamentablemente el quedarse fuera de la liguilla no es algo nuevo para los auriazules. Esto recién ocurrió en el Apertura 2025, cuando llegaron como décimos de la tabla general para perder 3-1 en el Play-In contra Pachuca… que era el noveno clasificado.

Otros antecedentes recientes de Pumas sin liguilla.

Un torneo antes (Clausura 2025) ocurrió lo mismo, pues llegaron al Play-In en el sitio 10 para ser eliminados (2-0) por Monterrey, que quedó en el sitio 7 en la fase regular.

que quedó en el sitio 7 en la fase regular. En el Clausura 2023 ni siquiera alcanzaron la reclasificación al quedar en el sitio 14 con 18 unidades.

al quedar en el sitio 14 con 18 unidades. Mientras que la peor de todas ocurrió en el Apertura 2022, pues allí quedaron en el lugar 16 con 14 puntos sumados en el semestre.

¿Qué necesita Pumas para clasificar a la liguilla del Apertura 2026?

La situación se ha tornado en cierta medida milagrosa, pues los Pumas requieren de múltiples factores que les permitan rasguñar los últimos sitios de clasificatoria a la fiesta grande del balompié nacional. Por ello, la misión de evitar el fracaso se percibe así.