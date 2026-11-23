Raúl ‘Tala’ Rangel finalizó la fase regular del Apertura 2026 como el mejor portero entre los 18 equipos de la Liga BBVA MX. El guardameta disputó 16 jornadas de 17 como titular con Chivas, equipo que consiguió el liderato de la tabla general y afrontará la fase final con ventaja. Los números del seleccionado mexicano lo colocan como el arquero más destacado del balompié nacional.

Resulta que Tala Rangel fue el portero menos goleado entre quienes disputaron al menos 15 partidos en la fase regular del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Recibió 13 goles en 16 encuentros, promedió 0.81 por partido y dejó su portería en cero siete veces. Además, el Guadalajara terminó con la mejor defensa del torneo, con 15 goles en contra.

El Apertura 2026 de Raúl Rangel con Chivas

La plataforma especializada en datos, SofaScore, colocó a Rangel como el cuarto mejor futbolista de Chivas en el Apertura 2026 con una calificación general de 7.2 sobre 10. El guardameta se encuentra por debajo de Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Luis Romo, quien completa el podio.

Tala registró 3.3 paradas por juego, además de haber recibido todos los goles desde dentro del área. Acumuló un total de 52 paradas, siendo 22 de remates desde fuera del área. También sumó 1.49 goles evitados por encuentro. Su principal falencia fueron los penales, ya que pudo detener uno de cuatro, es decir, una efectividad del 25%.

Raúl Rangel José Raúl Rangel será el portero titular en el encuentro contra Jamaica de este sábado. (Alex Avalos/Alex Avalos)

¿Hasta cuándo tiene contrato Tala Rangel con Chivas?

Raúl ‘Tala’ Rangel tiene contrato con Chivas hasta el verano de 2028. El Guadalajara anunció la renovación del guardameta en septiembre de 2024, en la previa del Clásico Nacional contra América y cuando todavía no se cumplía un año de su debut en la Liga BBVA MX.

Desde entonces, el canterano rojiblanco se afianzó como titular y despertó interés en Europa. En charla con TV Azteca Deportes, el propio Rangel contó que su representante le había informado de algunos acercamientos. Ahora, el arquero afrontará la Liguilla del Apertura 2026 como el menos goleado de la fase regular entre quienes disputaron al menos 15 partidos.