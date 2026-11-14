Cruz Azul cuenta con jugadores de jerarquía internacional como José Paradela, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino o el propio Erik Lira. Todos ellos suelen ser protagonistas semana tras semana jugando para La Máquina, pero lo más sorprendente es que ninguno de ellos es tan indispensable como Omar Campos para Joel Huiqui.

El lateral mexicano llegó a La Noria para el Clausura 2025, torneo donde disputó apenas cinco partidos con un total de 137 minutos jugados. Hoy, poco más de un año más tarde, Omar Campos lidera la tabla de jugadores con mayor cantidad de minutos disputados en Cruz Azul con un total de 1,223 repartidos en 16 partidos, 15 de ellos como titular.

Omar Campos supera a las principales figuras de Cruz Azul

Con estos números, el defensor dejó atrás a nombres importantes como Charly Rodríguez, quien aparece en segundo lugar con 1,152 minutos jugados en el Apertura 2026. Jesús Orozco Chiquete es quien completa el podio con 1,134. Esto demuestra lo importante que se ha convertido Omar Campos tras la llegada de Joel Huiqui a los banquillos.

Omar Campos Cruz Azul (X Cruz Azul)

Más atrás aparecen otras figuras como Agustín Palavecino, Nicolás Ibáñez y el propio Erik Lira, quien acumula 991 minutos jugados en el Apertura 2026, repartidos en 13 partidos. En este contexto, el lateral mexicano logró revertir la oscura situación que atravesó cuando apenas pisó suelo mexicano tras llegar al cuadro cementero desde Estados Unidos.

¿Cómo fueron los inicios de Omar Campos en Cruz Azul?

Omar Campos tuvo que esperar para ganarse un lugar en La Máquina. En el Clausura 2025 apenas acumuló 137 minutos en cinco partidos, dos de ellos como titular. Además de las pocas oportunidades, sufrió una lesión de grado dos en el ligamento colateral medial durante un encuentro contra Chivas, complicando su primer semestre como cementero.

Su situación mejoró en el Apertura 2025, aunque todavía estaba lejos de ser indispensable. El lateral mexicano participó en 14 encuentros, pero solamente cuatro veces apareció desde el inicio y cerró la fase regular con 441 minutos. Es decir, tener más apariciones no significó adueñarse de la titularidad de inmediato.

El cambio más importante llegó en el Clausura 2026, cuando alcanzó los 1,003 minutos repartidos en 15 partidos, con 11 titularidades. Desde entonces, Campos comenzó a dejar atrás su papel como alternativa hasta convertirse en uno de los jugadores con mayor continuidad de Cruz Azul, una evolución que consolidó bajo las órdenes de Joel Huiqui.