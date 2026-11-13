Joel Huiqui manda a la banca a una de las grandes estrellas de Cruz Azul

Uno de los futbolistas de Cruz Azul que sabe cómo brillar en momentos decisivos es Christian Ebere. El delantero nigeriano fue uno de los grandes protagonistas durante el tramo final del camino a la Décima, siendo una de las revelaciones de la Liguilla del Clausura 2026. Sin embargo, hoy se encuentra totalmente fuera del once inicial.

Ebere marcó tres goles durante la Fase Final del torneo anterior, demostrando que sus capacidades son suficientes para marcar la diferencia en el equipo cementero. Los aficionados estaban expectantes a su rendimiento en el Apertura 2026, pero Joel Huiqui cambió los planes y hoy solo es considerado un jugador de recambio en Cruz Azul.

Christian Ebere dejó de ser clave en Cruz Azul

Si bien es cierto que el técnico le brindó su confianza al haberlo utilizado como titular en 4 de las 5 primeras apariciones de La Máquina en el torneo, su panorama cambió considerablemente con el paso de las jornadas. El ex Nacional comenzó a perder protagonismo hasta convertirse en una de las alternativas de Huiqui en el banquillo.

Christian Ebere Ebere perdió protagonismo en Cruz Azul (Cruz Azul)

Los números permiten reflejar el cambio de protagonismo que tuvo Ebere a lo largo del Apertura 2026. Durante sus primeras cinco apariciones, el futbolista africano acumuló 259 minutos en cancha, lo que equivale a una media de 52 por cotejo. No obstante, sumó solo 163 minutos en los siguientes ocho partidos donde tuvo participación, lo que representa una media de sólo 21 por presentación.

¿A qué se debe la falta de minutos de Christian Ebere?

Uno de los factores que ayudan a explicar su pérdida de protagonismo es la Regla de Menores. La necesidad de sumar minutos con futbolistas jóvenes llevó a Huiqui a darle oportunidades a jugadores como Rogelio González, Luka Romero, Ariel Castro y Emiliano Castañeda, lo que condicionó la participación del delantero nigeriano.

Sin embargo, el panorama podría cambiar de cara a la Liguilla. Cruz Azul ya cumplió con esta obligación durante la Jornada 16, por lo que el cuerpo técnico podrá definir sus alineaciones sin tener pendiente ese requisito. Esto abre una posibilidad para que Ebere recupere terreno, aunque su regreso al once inicial dependerá de las decisiones de Huiqui.

🚂🔥💙 https://t.co/ANz82KniIa — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 11, 2026

Los números de Christian Ebere en el Apertura 2026

Pese a haber perdido continuidad, Ebere mantiene una producción goleadora que invita a prestarle atención. Hasta la Jornada 16 del Apertura 2026, el atacante acumula tres goles en 13 partidos disputados y 422 minutos en cancha, lo que equivale a una anotación cada 141 minutos. De esas presentaciones, solamente cinco fueron como titular.

El contraste aparece al revisar sus oportunidades más recientes: en sus últimas cinco apariciones sumó 114 minutos, con una media de apenas 23 por encuentro. En este contexto, el nigeriano buscará ganarse un mayor espacio para volver a ser importante en la pelea por el título, tal como ocurrió durante la conquista de la Décima.