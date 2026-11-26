Así como muchos se preguntan por los boletos para Club León vs Cruz Azul, también crece la expectativa por el primer capítulo de la serie de Cuartos de Final del Apertura 2026. Antes del encuentro, Sebastián Vegas tomó la palabra y dejó un mensaje para La Máquina: La Fiera buscará “dar el batacazo”.

Mientras el pronóstico del clima indica lluvias para el partido de La Fiera contra La Máquina, el defensor chileno reconoció que Cruz Azul cuenta con una plantilla de gran calidad. Sin embargo, confía en que el apoyo de la afición en el Nou Camp.

Sebastián Vegas, de Club León en la previa al partido con Cruz Azul. (X / ClubLeonFC)

Sebastián Vegas habló del partido entre Club León y Cruz Azul por el Apertura 2026

“Me parece que ellos, sobre todo en la mitad de la cancha, tienen jugadores con mucha calidad, son un plantel importante, pero nosotros de local con nuestra gente empujando, haciendo lo que venimos haciendo, que es ser agresivo y defensivamente ser un equipo ordenado”, explicó Vegas ante los medios.

El futbolista de León también consideró: “Ocasiones de gol vamos a tener siempre; lo importante es que no perdamos el orden y que podamos dar el batacazo cuando toque hacerlo”.

CONFIRMADO: Javier Gandolfi confirma la BAJA de 3 ESTRELLAS del Club León para el Apertura 2026 (Crédito: X / @clubleonfc)

¿Cómo llegan Club León y Cruz Azul a los cuartos de final de la Liguilla de la Liga BBVA MX?

Cruz Azul terminó como sublíder de la fase regular con 32 puntos, aunque perdió el liderato tras caer 1-0 ante Chivas en la última jornada. La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, tendrá la ventaja de cerrar la serie en casa y avanzar si termina igualada en el marcador global.

Por su parte, León consiguió el séptimo lugar con 26 unidades. Selló su clasificación en la última fecha al vencer 2-1 a Santos Laguna, con un gol de Ismael Díaz al minuto 90.

Estadio León La temperatura en León para el duelo contra Chivas (Foto: Club León)

El partido de ida se disputará este jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio León. La vuelta será el domingo 29, a las 21:00 horas, en el Estadio Banorte.

Será el octavo enfrentamiento entre ambos en una serie de Liguilla. Cruz Azul ganó 4 de los 7 antecedentes, mientras que León se impuso en los otros 3. El último juego fue una victoria celeste 2-1 en la Jornada 15 de la fase regular de este Apertura 2026.