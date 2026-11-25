El Apertura 2026 terminó con un resultado adverso para Pumas. La escuadra del Pedregal quedó fuera de la Liguilla después de terminar la fase regular en el undécimo puesto, con 21 unidades. Sin embargo, esa cifra tiene un antecedente que podría representar una referencia para el futuro de Esteban Solari, ya que Efraín Juárez consiguió exactamente la misma cantidad durante sus primeras dos campañas al frente del conjunto auriazul.

El primer año de Juárez, quien marcha en primer lugar en Hungría, no fueron las mejores, pues también se quedó fuera de Liguilla. No obstante, después llevó al equipo hasta la final del campeonato. La diferencia entre ambos procesos está en las condiciones de clasificación y en los resultados que consiguieron después de ese comienzo.

Esteban Solari El argentino consiguió los mismos puntos que Juárez en sus primeros 2 torneos con Pumas. (Facebook: Pumas MX)

Los 21 puntos de Solari con Pumas

El argentino concluyó su primer torneo al frente de Universidad Nacional con cinco victorias, seis empates y seis derrotas en 17 jornadas. Esos resultados le alcanzaron para sumar 21 unidades, aunque no fueron suficientes para colocarse entre los ocho primeros de la clasificación. Su equipo terminó en el undécimo puesto, con 24 anotaciones a favor y 28 en contra, para una diferencia de goles de -4.

La campaña también dejó una diferencia importante respecto al semestre anterior. Durante el Clausura 2026, el equipo consiguió 36 unidades, terminó como líder de la clasificación y alcanzó la final del campeonato bajo la dirección de Efraín Juárez.

Los 21 puntos de Juárez con Pumas

El antecedente que conecta ambos procesos corresponde al Clausura 2025. Juárez asumió la dirección técnica a mitad de aquella competencia, después de la salida de Gustavo Lema y un breve interinato de Raúl Alpízar. Al terminar la fase regular, los universitarios acumularon 21 puntos y ocuparon el décimo puesto.

En aquella instancia, el equipo mexicano superó a Bravos de Juárez durante la primera eliminatoria del play-in, resultado que le permitió disputar un segundo encuentro por el acceso a la Liguilla. Sin embargo, Monterrey terminó con sus aspiraciones tras imponerse por marcador de 2-0.

La coincidencia se dio durante el Apertura 2025, cuando el conjunto universitario volvió a registrar 21 unidades y terminó en la décima posición. En esa ocasión, el equipo tampoco consiguió avanzar a los cuartos de final: Pachuca lo eliminó en la primera ronda del play-In con un marcador de 3-1.