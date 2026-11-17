Así como se habla de los sueldos de estos mediocentros, también llamó la atención una confesión de Erik Lira sobre uno de los momentos que vivió durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El mediocampista mexicano contó qué le dijo Jude Bellingham después del partido entre México e Inglaterra.

Mientras muchos se preguntan sobre el lateral que quieren ver en México, en el centro del campo Lira también dejó una historia que generó interés. El futbolista de Cruz Azul recordó el encuentro con el jugador del Real Madrid y habló de la posibilidad que tuvo de dar el salto al futbol europeo.

Mientras Erik Lira gana 1.2 millones, el exorbitante salario de Bellingham jugando el Mundial 2026

Erik Lira reveló el mensaje que recibió de Jude Bellingham

En una charla para el podcast Creativo, Lira relató que, al conocer el cruce mundialista contra Inglaterra, supo que tendría la responsabilidad de marcar a Bellingham. El encuentro terminó con 2 goles del inglés, pero el mexicano también tuvo un momento especial con él al finalizar el partido.

“Al final del partido va Bellingham, me da la mano y me abraza. Le digo: ‘éxito, wey, ojalá sean Campeones del Mundo’. Él me dijo: ‘eres un gran jugador, ojalá juegues en un equipo grande’”, contó Lira.

¿Erik Lira deja Cruz Azul para llegar al Atlas? Erik Lira dejaría a Cruz Azul por Atlas; este método utilizarán los rojinegros para lograrlo (Instagram: Erik Lira)

El jugador de Cruz Azul también aclaró que no había anulado al mediocampista inglés, quien consiguió marcar dos veces. Para Lira, esos goles reflejaron la calidad de Bellingham, aunque el reconocimiento que recibió después del encuentro fue una muestra del respeto entre ambos futbolistas.

La oportunidad que tuvo Erik Lira para llegar al futbol europeo

La actuación en el Mundial llegó antes de una negociación que pudo llevar al mexicano al AS Mónaco. Ambos clubes habrían alcanzado un acuerdo verbal por 8 millones de euros, 3 millones adicionales en variables y el 20% de una futura venta. Sin embargo, la operación no llegó a concretarse. El equipo francés necesitaba liberar una plaza y no lo logró.

Erik Lira La condición que pone Cruz Azul para dejar ir a Erik Lira (X: @CruzAzul)

Finalmente, Lira permanece en Cruz Azul, donde mantiene protagonismo y sigue siendo capitán. De cara al mercado invernal de 2027, su representante le busca otro equipo de Europa. Mientras tanto, trascendió una posible oferta de Atlas por 11 millones de dólares, pero él busca viajar al Viejo Continente.