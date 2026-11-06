Fecha EXACTA en la que inicia la Liguilla del Apertura 2026

El Apertura 2026 se encuentra en su recta final y los equipos de la Liga BBVA MX buscan asegurar un lugar en la pelea por el campeonato. Mientras la tabla general continúa tomando forma, el calendario ya tiene marcada la fecha en la que comenzará la Liguilla y hay un detalle importante: no habrá Play-In.

Será el miércoles 25 de noviembre cuando arranque la fase final del futbol mexicano, con los primeros partidos de ida de los Cuartos de Final. La actividad de esta ronda continuará el jueves 26, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán durante el último fin de semana del mes.

Liga BBVA MX Será el miércoles 25 de noviembre cuando arranque la fase final. (Archivo Azteca Deportes)

De esta manera, los clasificados tendrán poco margen entre el cierre de la fase regular y el comienzo de las eliminatorias. La Jornada 17 se jugará del 20 al 22 de noviembre, por lo que apenas tres días después comenzará la búsqueda del título.

¿Cómo se clasifica a la Liguilla del Apertura 2026?

Los ocho primeros lugares de la tabla general avanzarán directamente a los Cuartos de Final. Al no disputarse el Play-In, los clubes que finalicen del noveno puesto hacia abajo quedarán eliminados al concluir la fase regular.

Los enfrentamientos se definirán de acuerdo con la posición final de cada equipo: el líder enfrentará al octavo lugar; el segundo, al séptimo; el tercero, al sexto; y el cuarto, al quinto. Por esta razón, las últimas jornadas serán determinantes tanto para conseguir el boleto como para conocer a los rivales.

El calendario completo de la Liguilla del Apertura 2026

La pelea por el campeonato se desarrollará entre noviembre y diciembre. Estas son las fechas programadas para cada instancia:

Cuartos de Final: 25 y 26 de noviembre (ida), 28 y 29 de noviembre (vuelta)

25 y 26 de noviembre (ida), 28 y 29 de noviembre (vuelta) Semifinales: 2 y 3 de diciembre (ida), 5 y 6 de diciembre (vuelta)

2 y 3 de diciembre (ida), 5 y 6 de diciembre (vuelta) Final: 10 de diciembre (ida), 13 de diciembre (vuelta).

¿Por qué podría cambiar la fecha de la Final del Apertura 2026?

Si bien es cierto que la Final está programada para el jueves 10 y el domingo 13 de diciembre, existe una condición que podría modificar el cierre del torneo: que Toluca avance a la serie por el campeonato.

Los Diablos Rojos participarán en la Copa Intercontinental de la FIFA, por lo que, si llegan a la Final de la Liga BBVA MX, los encuentros se recorrerán al jueves 24 y al domingo 27 de diciembre. Este ajuste corresponde únicamente a la serie por el título; el inicio de la Liguilla sigue previsto para el 25 de noviembre.