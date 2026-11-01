Quién sería hoy el rival de América y Chivas en la Liguilla del Apertura 2026

América y Chivas se encuentran peleando por el liderato del Apertura 2026 y, mientras buscan cerrar de la mejor manera la fase regular, sus aficionados comienzan a mirar hacia la Liguilla. Ambos equipos suman 29 puntos después de disputar la Jornada 15, aunque las Águilas se mantienen en el primer lugar gracias a su mejor diferencia de goles.

Con este panorama, los dos clubes ya tienen posibles adversarios para los cuartos de final. Si el torneo terminara con la clasificación actual, América enfrentaría a Rayados de Monterrey, mientras que Guadalajara se mediría con León. Sin embargo, los resultados pendientes todavía pueden modificar la tabla final y, por ende, los enfrentamientos.

¿Quién sería el rival del América en la Liguilla del Apertura 2026?

El América se enfrentaría a Monterrey, ya que los azulcremas ocupan el primer puesto y el conjunto regiomontano aparece en el octavo escalón de la tabla general. Las Águilas alcanzaron los 29 puntos luego de empatar 2-2 contra Toluca, resultado que les permitió conservar la cima por encima de Chivas.

Diego Rossi celebrates his goal 1-0 of Monterrey during the 12th round match between Monterrey vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on October 18, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Por su parte, Rayados llegó a 21 unidades después de igualar 3-3 con Tijuana. El equipo norteño mantiene el último lugar de acceso a la Fiesta Grande, aunque su posición todavía puede cambiar durante el cierre de la competencia.

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Además, Monterrey tiene pendiente su encuentro contra Querétaro, correspondiente a la Jornada 7. Ese compromiso está programado para el 14 de noviembre y representa una oportunidad adicional para sumar puntos y escalar posiciones.

¿Contra quién jugaría Chivas en los cuartos de final?

Chivas tendría como rival a León. El Rebaño Sagrado marcha segundo con 29 unidades y una diferencia de goles de +11, por debajo del +15 del América. La Fiera, en tanto, se encuentra séptima con 22 puntos y todavía debe disputar su encuentro de esta jornada frente a Cruz Azul.

Guadalajara viene de derrotar 4-2 al Atlante en el Estadio Akron, con doblete de Santiago Sandoval y goles de Daniel Aguirre y Efraín Álvarez. Con ese resultado, el equipo de Gabriel Milito consiguió su tercera victoria consecutiva.

Un detalle llamativo es que Chivas visitará precisamente a León el domingo 8 de noviembre, por la Jornada 16. De mantenerse las posiciones actuales hasta el cierre del torneo, ese encuentro sería un adelanto de su eliminatoria.

Así quedarían los cruces de la Liguilla al momento

Los ocho primeros lugares avanzan directamente a los cuartos de final del Apertura 2026. Con el corte previo a los partidos de este domingo 1 de noviembre, los enfrentamientos serían:



América (1.º) vs. Monterrey (8.º).

Chivas (2.º) vs. León (7.º).

Atlas (3.º) vs. Tijuana (6.º).

Cruz Azul (4.º) vs. Toluca (5.º).

Estos cruces aún no están definidos. Santos Laguna recibe a Necaxa y Cruz Azul enfrenta a León este domingo, partidos que pueden modificar las posiciones y los posibles rivales de América y Guadalajara.