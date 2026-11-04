Liguilla Apertura 2026: ¿Qué necesitan América, Cruz Azul, Chivas, Pumas, Monterrey y el resto de equipos para calificar?

Dos jornadas restan en el Torneo Apertura 2026 y la lucha por un puesto en la liguilla del certamen está más peleada que nunca. De momento, solo las Águilas del América, Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara tienen un puesto asegurado en la fase final, sin embargo, Atlas y el Deportivo Toluca están muy cerca de conseguir su pase a la disputa por el título. Casos como León, Xolos de Tijuana, Rayados de Monterrey, Santos Laguna y hasta los Pumas de la UNAM tendrán que esperar hasta el último momento para ver si estarán entre los ocho clasificados.

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Por ahora, los Guerreros del Santos Laguna marcan la línea con 22 unidades, pero, Rayados de Monterrey (21) tienen un juego menos por lo que un triunfo en este compromiso ante Gallos Blancos de Querétaro alzaría la línea hasta 24. Es por esto que, clubes como los Pumas, los Tuzos del Pachuca y hasta el Atlético San Luis necesitan el triunfo en sus partidos de la jornada 16 para seguir en la lucha hasta la última fecha.

Tabla del Apertura 2026 al momento

América — 29 pts · 15 PJ · +15 DG (36-21) Chivas (Guadalajara) — 29 pts · 15 PJ · +11 DG (25-14) Cruz Azul — 29 pts · 15 PJ · +10 DG (34-24) Atlas — 27 pts · 15 PJ · 0 DG (26-26) Toluca — 24 pts · 15 PJ · +10 DG (31-21) Tijuana — 22 pts · 15 PJ · +4 DG (25-21) León — 22 pts · 15 PJ · +2 DG (22-20) Santos Laguna — 22 pts · 15 PJ · +1 DG (21-20) Monterrey — 21 pts · 14 PJ · +5 DG (26-21) Pumas — 20 pts · 15 PJ · -2 DG (22-24) Querétaro — 20 pts · 14 PJ · -3 DG (18-21) Pachuca — 19 pts · 15 PJ · +6 DG (25-19) Atlético San Luis — 19 pts · 15 PJ · -4 DG (19-23) Puebla — 16 pts · 15 PJ · -6 DG (17-23) Tigres — 15 pts · 15 PJ · -7 DG (15-22) Atlante — 14 pts · 15 PJ · -8 DG (16-24) Necaxa — 10 pts · 15 PJ · -12 DG (16-28) Juárez — 8 pts · 15 PJ · -22 DG (12-34)

Universidad Nacional se jugará la vida en el Clásico Capitalino ante el América y tendría que también ganar contra Rayados de Monterrey para llegar a 26 unidades y que sea muy difícil bajarlo de zona de liguilla. Mismo caso para Pachuca y Atlético San Luis (ganar ambos cotejos. Rayados y Gallos Blancos tienen un juego más y justamente será entre ellos, por lo que ese duelo pendiente se jugará más de tres unidades.

