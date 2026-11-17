Mientras el ex Chivas Hormiga González recibió una mala noticia, otro futbolista que pertenece al Guadalajara atraviesa un panorama complicado. Se trata de Cade Cowell, quien Gabriel Milito no contempla pero que podría regresar a Verde Valle después de que New York Red Bulls mostrara dudas sobre el precio que debería pagar por él.

Así como se conoció el rival oficial del Guadalajara para la Liguilla, también surgieron novedades sobre el futuro del Vaquero. El conjunto de la MLS no tendría intención de desembolsar los 5 millones de dólares que solicita Chivas para concretar su transferencia definitiva, por lo que buscaría negociar una cifra menor.

¿Cade Cowell podría volver a Chivas? ¿Cuál es el motivo por el que Cade Cowell podría volver a Chivas? (Instagram: Cade Cowell)

New York Red Bulls no pagaría los 5 millones por Cade Cowell

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, New York Red Bulls no estaría dispuesto a ejecutar la opción de compra de 5 millones de dólares establecida por el Guadalajara.

El club estadounidense todavía tiene tiempo hasta diciembre para definir su postura, pero la posibilidad de presentar una oferta inferior ya aparece sobre la mesa. Según trascendió, el equipo de la MLS podría enviar una oferta menor a Chivas.

cade cowell, chivas (Mexsport)

El préstamo del Vaquero Cowell termina el 31 de diciembre de 2026. Si no se concreta una transferencia o una nueva cesión, Cowell deberá reportar con el Guadalajara para el siguiente torneo, aunque Milito no lo necesita.

El precio de Cade Cowell aumentó después de su paso por la MLS

Chivas pagó cerca de 4 millones de dólares al San Jose Earthquakes por Cowell. Así incorporó al estadounidense a principios de 2024. Ahora, la directiva rojiblanca buscaría obtener 5 millones por su ficha, pero NYRB la considera alta.

Cade Cowell es presentado con Chivas.jpg (@Chivas)

Durante la temporada 2026, Cowell disputó 32 partidos con el equipo neoyorquino, 31 de ellos como titular, y registró 4 goles y 6 asistencias. Su rendimiento le permitió recuperar protagonismo y mejorar su situación en el mercado.

El complicado panorama de Cowell con Gabriel Milito

El regreso a Chivas tampoco parece sencillo para el delantero de 23 años. Gabriel Milito no lo tendría contemplado para el Clausura 2027, principalmente por las características del sistema que utiliza, en el que prioriza carrileros en lugar de extremos tradicionales.

Gabriel Milito Gabriel Milito, t{ecnico de Chivas (MEXSPORT)

Por eso, la salida definitiva sería una alternativa para ambas partes, pero a New York Red Bulls le parece elevada la opción de compra de 5 millones de dólares por Cowell. La opción más factible es una negociación por menos dinero con Chivas.