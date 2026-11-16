OFICIAL: Chivas ya conoce a su siguiente rival de la Liguilla

Mientras se dice que Chivas varonil buscaría a su nuevo delantero en Xolos de Tijuana, el equipo femenil ya tiene definido el siguiente desafío en el Apertura 2026. El Guadalajara se enfrentará a Rayadas de Monterrey en las semifinales de la Liga BBVA MX Femenil, después de superar los cuartos de final frente a Juárez.

Así como Hugo Camberos podría salir de Chivas y crece el rumor del interés de Pumas UNAM en la rama varonil, el Club Universidad Nacional también será protagonista en la Liguilla femenil. Pues en la otra llave, las universitarias se medirán al América en la semifinal, luego de eliminar a Tigres con una goleada como visitantes.

_LF_CFI_A26_FCJ_GDL_ during the quarterfinal first leg match between FC Juarez vs (and) Guadalajara as part of the Liga Femenil BBVA Apertura 2026, Torneo Apertura 2026 at Olimpico Benito Juarez, on November 10, 2026 in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico. (Samuel Delgado/MEXSPORT)

Los detalles de las semifinales de la Liguilla del Apertura 2026

Las Chivas Rayadas consiguieron su boleto después de empatar 1-1 ante Juárez en el partido de vuelta (0-0 en la ida). Farlyn Caicedo adelantó a las Bravas, pero Alicia Cervantes igualó el marcador y aseguró la clasificación rojiblanca gracias a su mejor posición en la tabla general.

Su próximo rival será Monterrey, que remontó ante Pachuca para ganar 3-2 en la vuelta y cerrar la eliminatoria con un global de 4-2. Las Tuzas se habían adelantado con goles de Paola García y Aline Gomes, pero Valeria del Campo, Diana García y Alexandra Godínez le dieron la clasificación a Rayadas.

Chivas vs Juárez Chivas vs Juárez (MEXSPORT)

La otra semifinal enfrentará al América con Pumas. Las Águilas eliminaron a Toluca con un triunfo de 3-0 en la vuelta (6-0 global). Geyse, Scarlett Camberos y Priscila marcaron los goles.

Pumas, por su parte, sorprendió al vencer 5-0 a Tigres como visitante. Stephanie Ribeiro, con un doblete, Priscila Chinchilla, Monserrat Hernández y Elena Sainz anotaron para eliminar al equipo más ganador de la competencia.

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¿Cuándo juega Chivas las semifinales de la Liga BBVA MX Femenil?

Por ahora, las fechas y los horarios específicos de los partidos de semifinales no son oficiales. No obstante, las dos eliminatorias se disputarán durante la segunda semana de diciembre de 2026. El calendario tendrá una pausa de tres semanas por los compromisos de la Selección Mexicana Femenil.

El combinado nacional enfrentará a Haití el 28 de noviembre, en busca de avanzar en su proceso clasificatorio mundialista, antes de continuar su participación en el Campeonato W de Concacaf. Luego de eso, las Chivas seguirán su camino en el Apertura 2026.