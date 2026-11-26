Mientras muchos se preguntan cuándo es el próximo partido del Club América, Guillermo Almada defendió el rendimiento de su equipo después del empate sin goles frente a Rayados de Monterrey. El entrenador consideró que las Águilas hicieron un buen partido y que, si mantienen ese nivel, estarán más cerca de conseguir la clasificación.

Así como consultan por precios del América contra el Monterrey, los aficionados también siguen de cerca las declaraciones del técnico uruguayo. Pese a que su equipo no pudo aprovechar la superioridad numérica durante casi todo el encuentro, Almada se mostró convencido de que los goles llegarán.

Guillermo Almada en el Club América (Foto: X América)

¿Qué dijo Guillermo Almada del partido de ida de la Liguilla ante Rayados de Monterrey?

Después del 0-0 en el Estadio BBVA, el entrenador azulcrema aseguró que el desarrollo del encuentro dejó motivos para confiar de cara a la revancha. “El partido está abierto, si repetimos el partido como el de hoy, estamos más cerca de la clasificación y del triunfo”, expresó en conferencia de prensa.

Almada también destacó la actuación de Luis Cárdenas, arquero de Monterrey, quien evitó que América se llevara una ventaja en el marcador. “A veces la pelota no quiere entrar y también el arquero del rival juega, está para eso y tuvo una noche destacada”, explicó.

Guillermo Almada Guillermo Almada, técnico del América (REUTERS)

El técnico agregó que confía en la capacidad de sus delanteros y consideró que el equipo generó suficientes situaciones para marcar. América jugó con un futbolista más desde el minuto 11, tras la expulsión de Ricardo Chávez, pero no consiguió romper el empate.

¿Qué necesita el Club América para pasar a semifinales?

La serie se definirá este sábado 28 de noviembre, cuando América reciba a Rayados en el Estadio Banorte. El partido de vuelta comenzará a las 21:10 horas y determinará qué equipo avanzará a las semifinales del Apertura 2026.

América en el Apertura 2026 ¿Qué jugador es el de máxima confianza del América? (X: América)

Las Águilas cuentan con la ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicadas en la fase regular. Por ese motivo, les alcanza con ganar o empatar el marcador global para conseguir el boleto. En cambio, Monterrey necesita una victoria para seguir en la Liguilla.

Almada tendrá la oportunidad de respaldar sus declaraciones en el campo y conseguir una clasificación que le permita a América dejar atrás la racha de 7 partidos sin ganar.